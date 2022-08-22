烏克蘭局勢｜俄羅斯稱3次使用匕首高超音速導彈 攻擊烏克蘭重要軍事目標

俄羅斯國防部披露，俄軍曾3次使用匕首高超音速導彈(Kinzhal hypersonic missiles)攻擊烏克蘭重要軍事目標。烏克蘭則警告俄羅斯，如果對烏軍戰俘展開審訊，雙方將不可能再談判。

俄羅斯揮軍烏克蘭近半年，俄國防部長紹伊古(Sergei Shoigu)周日接受國營電視台訪問表示，自從對烏克蘭採取特別軍事行動以來，俄軍曾3次針對重要軍事目標使用匕首高超音速導彈，「取得傑出成效」，並指這款導彈能以音速10倍飛行，不論垂直還是於水平面上都能在飛行途中改變軌跡，其他國家的導彈「無可匹敵」。

俄軍同日聲稱，從艦上發射巡航導彈，摧毀烏軍在南部敖德薩一個儲存美製海馬斯多管火箭炮、西方防空系統以及彈藥的倉庫。地方官員則指，俄軍從黑海向敖德薩發射5枚導彈，其中兩枚被烏軍擊落，其餘落在農業區糧倉，無人死傷。