烏克蘭局勢｜俄羅斯稱3次使用匕首高超音速導彈 攻擊烏克蘭重要軍事目標

俄羅斯國防部披露，俄軍曾3次使用匕首高超音速導彈(Kinzhal hypersonic missiles)攻擊烏克蘭重要軍事目標。烏克蘭則警告俄羅斯，如果對烏軍戰俘展開審訊，雙方將不可能再談判。
俄羅斯揮軍烏克蘭近半年，俄國防部長紹伊古(Sergei Shoigu)周日接受國營電視台訪問表示，自從對烏克蘭採取特別軍事行動以來，俄軍曾3次針對重要軍事目標使用匕首高超音速導彈，「取得傑出成效」，並指這款導彈能以音速10倍飛行，不論垂直還是於水平面上都能在飛行途中改變軌跡，其他國家的導彈「無可匹敵」。
俄軍同日聲稱，從艦上發射巡航導彈，摧毀烏軍在南部敖德薩一個儲存美製海馬斯多管火箭炮、西方防空系統以及彈藥的倉庫。地方官員則指，俄軍從黑海向敖德薩發射5枚導彈，其中兩枚被烏軍擊落，其餘落在農業區糧倉，無人死傷。
烏克蘭局勢｜澤連斯基警告俄方勿審訊烏軍戰俘
另一方面，烏克蘭總統澤連斯基引述媒體表示，俄羅斯準備在烏克蘭本周三紀念獨立31周年之際，公審身處馬里烏波爾的烏軍戰俘，他指如果報道屬實，意味俄方已越過烏克蘭底線，等同自行決定不再與烏方談判，強調烏克蘭不會容忍敵軍折磨人民。
此外，俄羅斯當局正循謀殺方向調查「普京大腦」、極端民族主義學者杜金(Alexander Dugin)的女兒遇襲身亡案。外交部表示，若發現烏克蘭與案件有關，將視其為恐怖主義國家。烏總統辦公室否認指控，強調烏克蘭反對恐怖主義，
杜金上周六晚與35歲女兒杜金娜(Darya Dugina)在莫斯科附近出席活動，杜金在最後一刻與女兒交換座駕，杜金娜駕駛父親的私家車離開，駛經在一條高速公路時，汽車突然爆炸起火，杜金娜當場死亡。