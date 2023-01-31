烏克蘭局勢︱俄羅斯翻新舊坦克遇困境　缺光學瞄準器

正當西方國家向烏克蘭提供先進坦克的同時，俄羅斯亦準備將一批舊坦克翻新後投入戰場，不過外國傳媒就報道，俄羅斯翻新的舊式T72坦克，但卻缺乏先進的光學瞄準儀器，因此部份只能轉用落後的瞄準器，令一些新的坦克也不如部份舊坦克。

商業雜誌《福布斯》報道，俄羅斯翻新1980年代生產的T72坦克投入烏克蘭戰場。當中包括佩備了光學的瞄準器、新裝甲以及電子鏡頭等設備，然而不是所有坦克都得到先進的設備升級。在其中的一種Sosna-U的電子瞄準設備，因為無法獲得足夠的光學器材，令軍隊需要採用已落後的模擬熱成像瞄準器取代。報道指，這種次級器材的坦克，只與北約國家在1970年代的產物相似。

儀器本身非合法取得

報道指，Sosna-U的電子瞄準器是翻新的T72一個重要的設備，可讓坦克在4英哩不論日夜下瞄準。然而有關的零件，並非俄羅斯工廠以合法途徑從法國取得，而且在法國的器材耗盡之後，俄羅斯難以自身生產高質量的光學儀器，令俄羅斯難以自行量產有關的電子瞄準器。而落後的熱成像瞄準器只能看到2英哩的距離，也令坦克在烏克蘭的戰場被破壞。

報道又指，俄羅斯的裝甲部隊像退回了1980年代的水平，尤其他們在烏克蘭戰場上消耗了大量的現代坦克，如T72、T80及T90的先進型號。而莫斯科雖然在倉庫尋找庫存的坦克出來，然而因為保養欠佳，一些T72及T80的坦克因為國內的光學儀器被盜，其質素卻不及1970年代的T62坦克。