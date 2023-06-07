烏克蘭局勢︱俄羅斯聲稱擊毀豹2坦克　德媒指或是農用拖拉機

俄羅斯國防部日前聲稱成功抵禦烏克蘭的反攻，以及擊毀了烏克蘭從西方國家取得的「豹2型坦克」。俄羅斯國營媒體在社交媒體發放有關影片，不過德國媒體就懷疑，俄方可能將農業用的拖拉機誤當成「豹2型坦克」。

俄羅斯的衛星社在周二（6日）發放影片，指俄軍在烏克蘭擊毀了多輛烏克蘭軍的裝備，其中一段影片，顯示俄軍以KA52攻擊直昇機，對烏克蘭的疑似「豹2型坦克」。俄羅斯國防部之後指，他們成功擊毀了52輛烏克蘭軍的坦克以及207輛烏克蘭的裝甲車。又指在周一，烏克蘭的5個旅從7個方向襲擊受阻，造成龐大損失，當中8部豹2型坦克被毀。而俄羅斯只有15輛坦克、9部裝甲車以及71名士兵死亡。