烏克蘭局勢︱俄羅斯至少100名動員兵陣亡　23人受訓期間致死

俄羅斯獨立媒體的報道指，自今年9月21日普京宣布局部動員後，已有100名臨時徵召的士兵死亡。

俄羅斯獨立報章《新報》的報道指，在個多月以來，已至少有100名局部動員的士兵死亡，報章更指，當中有89人的名字獲得確認，而最多人死亡的地區來自俄羅斯烏拉爾地區，而單獨最多的則是葉卡捷林堡，當地至少有24個家庭收到家人的死亡通知。

報道指，在動員令的首個星期，就已經開始有動員士兵的死亡。在100名死亡的動員士兵之中，有23人在訓練期間致死，佔當中約五份之一，而他們的死亡原因包括肢體衝突、酒精、藥物、自殺以及「意外」。而前線的死亡案件，則到10月初開始出現。包括兩名在9月底於布里亞特被徵召的士兵，在不足2星期的10月4日就被通知於前線陣亡。

死亡人數或遠高於報道

報道指，死亡人數最多的地區來自烏拉爾，其中有24人來自葉卡捷林堡、13人來自車里雅賓斯克以及2人來自庫爾干。他們都只是在徵召後的9至10日後死亡。該報道估計，動員士兵的死亡人數可能遠高於他們所得的數字，因為多數的案件來自家人收到死亡報告，而他們只能計算獲俄羅斯國防部確認的死亡事件。

有關報道又表示，更多的士兵遺體可能留在戰場，就如俄羅斯黑海艦隊旗艦莫斯科號的沉沒事件，雖然俄羅斯稱只有1人死亡，但家屬及媒體的報道，約有40名士兵死亡。報道透露，動員士兵的平均年齡為34歲，而當中最年長的死亡個案是48歲，報告是死於疾病，而最年輕是一名21歲青年，他更遺下妻子及4個月的孩子。而官方數字指，在30萬名徵召的預備軍中，已有8.2萬人被派往「特別軍事行動區」。