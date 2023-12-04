烏克蘭局勢｜俄羅斯軍隊涉殺害兩投降士兵　烏克蘭調查戰爭罪行

烏克蘭戰事雖然因為以色列的衝突而被減少關注，不過烏克蘭方面的一段無人機片段，發現有2名烏克蘭士兵在投降的時候被俄軍開槍殺客，烏克蘭方面表示已啟動調查有關的戰爭罪行。

烏克蘭的司法辦公室在有關影片公開後發鼙明，表示會檢視有關的事件：「殺害戰俘是嚴重違反《日內瓦公約》的嚴重國際罪行。」有關影片烏克蘭在上周末（2日）發放，並指兩名烏軍在頓涅茨克東部投降後被人開槍殺害。俄羅斯在入侵烏克蘭以來，一直被指犯下戰爭罪行，不過俄羅斯方面一直否認。而在今年，國際刑事法院對俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）發布通緝令，指控他涉及俄羅斯將烏克蘭的兒童帶回俄羅斯。