烏克蘭局勢｜俄羅斯轟炸烏克蘭郵局釀6死16傷　布林克：俄羅斯對平民的暴力（有片）

在全世界關注以巴衝突之際，俄羅斯再度以飛彈襲擊了烏克蘭哈爾科夫地區（Kharkiv）的一個郵務站，造成至少6人死亡、16人受傷。哈爾科夫地區檢察官辦公室發言人楚本科(Dmytro Chubenko) 表示，俄羅斯軍隊22日從靠近烏克蘭邊境的別爾哥羅德地區（Belgorod）向哈爾科夫地區一棟郵務大樓發射了兩枚飛彈。楚本科補充說，搜救行動正在進行中，受害者的身分仍在確定。「恐怖和謀殺不會讓俄羅斯有任何進展。」烏克蘭總統澤連斯基在社交媒體平台上發文指責，恐怖分子最終將因其所做的一切而受到正義的審判。

彈襲擊造成 6 人死亡多人重傷

美國駐烏克蘭大使布林克（Bridget Brink）稱哈爾科夫郵局的致命襲擊「令人震驚」，他發文表示，「一夜之間，俄羅斯對烏克蘭平民實施暴力的可怕畫面再次出現——對哈爾科夫一家郵局的飛彈襲擊造成 6 人死亡，多人重傷。 克里姆林宮對生命的漠視是全世界都看到的。美國會與烏克蘭站在一起，追究俄羅斯的責任。」位於烏克蘭東北部的哈爾科夫市去年被基輔軍隊從俄羅斯佔領下解放出來，但一直是莫斯科頻繁空襲的目標。據悉目前俄羅斯軍隊正在向西推進，向烏克蘭東部的哈爾科夫而去，同時也對多個地區進行飛彈襲擊。赫松地區軍事官員普羅庫丁 (Oleksandr Prokudin) 在 Telegram 上發文稱，21日上午，俄羅斯對赫松南部地區別里斯拉夫鎮的空襲行動造成一名老婦死亡。「佔領者向別里斯拉夫發射了四枚導引炸彈，一名80歲的婦女在自己家中受了重傷，最終因傷勢過重當場死亡。」普羅庫丁說，該襲擊造成7人受傷。不過據親克里姆林宮的軍事部落客稱，上週，美國秘密運送的遠程反坦克飛彈武器幫助了烏克蘭長期停滯的反攻，而烏克蘭軍隊似乎已經越過第聶伯羅河進入俄羅斯佔領的赫松地區。

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