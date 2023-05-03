烏克蘭局勢︱俄羅斯連續兩日有列車疑因路軌爆炸出軌　克里米亞大橋旁儲油設施起火(有片)

俄羅斯靠近烏克蘭邊境布揚斯克州(Bryansk) 連續第二日第二次發生載貨火車車廂出軌事件。同樣懷疑路軌因爆炸裝置被引爆而受破壞。而在克里米亞大橋附近，亦有一個儲油設施疑被烏克蘭無人機擊中起火。
俄羅斯鐵路公司表示，事發在當地星期二晚7時許，布揚斯克州一段火車路軌遭人非法干擾，導致正在行駛的一列貨運列車約20節車廂脫軌。初步信息顯示，事件中無人受傷，亦無引起火警。是連續兩日發生的第二次類似事件。
連續兩日發生懷疑路軌被炸事件
州長Alexander Bogomaz表示，事發原因是一個不明爆炸裝置在斯涅熱季火車站附近發生爆炸。
布揚斯克州另一段火車路軌在前一天亦曾發生爆炸，導致一列貨運列車7節車廂脫軌，有官員指，火車軌遭不明爆炸品破壞，事件中同樣無人受傷。
Another train was blown up in the Bryansk region. Up to three wagons derailed. https://t.co/CzvZGKpP3N pic.twitter.com/DsXmEYVfX9— Victor vicktop55 (@vicktop55) May 2, 2023
克里米亞大橋旁再遇襲
至於在克里米亞大橋俄羅斯卡斯洛達地區的一個港口的儲油設施，俄羅斯官員周三表示發生大火。卡斯洛達的首長Veniamin Kondratyev透過Telegram表示，鄰近克里米亞大橋塔曼半島的一個儲油設施發生大火。不過Veniamin Kondratyev表示火勢已受控制，並沒有人受傷。
在去年10月，有指烏克蘭軍隊對克里米亞大橋發動襲擊，導致一輛運油列車起火，部份橋面受損毀。
A Ukrainian Drone Attack has reportedly taken place against a Fuel Depot in the Russian Port City of Taman which is roughly 5 Miles from the the Kerch Strait Bridge into Crimea. pic.twitter.com/kQ4Or8vhP4— OSINTdefender (@sentdefender) May 3, 2023