熱門搜尋:
C觀點 消費券2023 生活冷知識 深圳好去處 澳門旅遊 日本旅遊 行山路線 港股攻略 香港學校 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
國際
2023-05-03 13:54:00

烏克蘭局勢︱俄羅斯連續兩日有列車疑因路軌爆炸出軌　克里米亞大橋旁儲油設施起火(有片)

分享：
連續兩日，俄羅斯再有列車疑因路軌爆炸出軌。(Twitter)

連續兩日，俄羅斯再有列車疑因路軌爆炸出軌。(Twitter)

俄羅斯靠近烏克蘭邊境布揚斯克州(Bryansk連續第二日第二次發生載貨火車車廂出軌事件。同樣懷疑路軌因爆炸裝置被引爆而受破壞。而在克里米亞大橋附近，亦有一個儲油設施疑被烏克蘭無人機擊中起火。

俄羅斯鐵路公司表示，事發在當地星期二晚7時許，布揚斯克州一段火車路軌遭人非法干擾，導致正在行駛的一列貨運列車約20節車廂脫軌。初步信息顯示，事件中無人受傷，亦無引起火警。是連續兩日發生的第二次類似事件。

初步信息顯示，事件中無人受傷，亦無引起火警。(Twitter)

初步信息顯示，事件中無人受傷，亦無引起火警。(Twitter)

連續兩日發生懷疑路軌被炸事件

州長Alexander Bogomaz表示，事發原因是一個不明爆炸裝置在斯涅熱季火車站附近發生爆炸。

布揚斯克州另一段火車路軌在前一天亦曾發生爆炸，導致一列貨運列車7節車廂脫軌，有官員指，火車軌遭不明爆炸品破壞，事件中同樣無人受傷。

克里米亞大橋旁再遇襲

至於在克里米亞大橋俄羅斯卡斯洛達地區的一個港口的儲油設施，俄羅斯官員周三表示發生大火。卡斯洛達的首長Veniamin Kondratyev透過Telegram表示，鄰近克里米亞大橋塔曼半島的一個儲油設施發生大火。不過Veniamin Kondratyev表示火勢已受控制，並沒有人受傷。

在去年10月，有指烏克蘭軍隊對克里米亞大橋發動襲擊，導致一輛運油列車起火，部份橋面受損毀。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受