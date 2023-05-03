烏克蘭局勢︱俄羅斯連續兩日有列車疑因路軌爆炸出軌　克里米亞大橋旁儲油設施起火(有片)

俄羅斯靠近烏克蘭邊境布揚斯克州(Bryansk) 連續第二日第二次發生載貨火車車廂出軌事件。同樣懷疑路軌因爆炸裝置被引爆而受破壞。而在克里米亞大橋附近，亦有一個儲油設施疑被烏克蘭無人機擊中起火。

俄羅斯鐵路公司表示，事發在當地星期二晚7時許，布揚斯克州一段火車路軌遭人非法干擾，導致正在行駛的一列貨運列車約20節車廂脫軌。初步信息顯示，事件中無人受傷，亦無引起火警。是連續兩日發生的第二次類似事件。