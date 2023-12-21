烏克蘭局勢｜俄羅斯部隊疑面臨老鼠病毒威脅　紅十字會倉庫空襲中被破壞

烏克蘭方面表示，一種會令人眼睛流血，並且會出現頭痛以及嘔吐的病患，正在庫皮揚斯克的俄羅斯前線部隊中爆發。而烏克蘭多地仍受俄羅斯空襲，據報在克爾松的一個紅十字會倉庫在空襲中被破壞。
烏克蘭早前承認反攻未有明顯的效果。不過烏克蘭的情報部門，透過Telegram上指，俄軍似乎受到一種來自老鼠的病毒侵擾：「在佔領者於庫皮揚斯克方向的前線，一種老鼠熱病正在爆發。因此，這種老鼠的病毒明顯地降低俄羅斯老鼠們的戰鬥能力。」有關報告相信，因為俄羅斯軍隊缺乏防冬物資引起。
有關的病毒據報是由一種鏈球菌的感染引起，一般來自直接接觸囓齒類動物或是吸入其糞便而向人類傳播。有關疾病會引發頭痛，體溫急升至40度，出現皮疹發紅，血壓下降，眼睛出血以及每日多次的嘔吐等。烏克蘭指，雖然俄軍有向指揮官上報，但被質疑只是拒絕戰鬥的藉口。另外，烏克蘭多處仍響起空襲警報。烏克蘭紅十字會就表示，他們一個位於克爾松地區的倉庫被破壞。
比利時國防參謀長霍夫曼（Michel Hofman）在接受比利時的媒體訪問中，他指俄羅斯下一個目標可能是波羅的海或是摩爾多瓦，他指：「我們見到俄羅斯已經轉向軍事工業上，我想我們應該有所擔憂。」他認為俄羅斯已表示他們將會對其他的「鄰居」發動襲擊，並相信在烏克蘭以後，摩爾多瓦或是波羅的海國家會成為目標。