烏克蘭局勢｜俄羅斯部隊疑面臨老鼠病毒威脅　紅十字會倉庫空襲中被破壞

烏克蘭方面表示，一種會令人眼睛流血，並且會出現頭痛以及嘔吐的病患，正在庫皮揚斯克的俄羅斯前線部隊中爆發。而烏克蘭多地仍受俄羅斯空襲，據報在克爾松的一個紅十字會倉庫在空襲中被破壞。

烏克蘭早前承認反攻未有明顯的效果。不過烏克蘭的情報部門，透過Telegram上指，俄軍似乎受到一種來自老鼠的病毒侵擾：「在佔領者於庫皮揚斯克方向的前線，一種老鼠熱病正在爆發。因此，這種老鼠的病毒明顯地降低俄羅斯老鼠們的戰鬥能力。」有關報告相信，因為俄羅斯軍隊缺乏防冬物資引起。