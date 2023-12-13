烏克蘭局勢｜俄羅斯阿布哈茲建海軍基地　格魯吉亞憂被捲入戰爭

被分離主義組織以及俄羅斯控制的格魯吉亞領土阿布哈茲，正在臨近黑海的港口奧恰姆奇拉建造俄國的海軍基地，引起有意加入歐盟的格魯吉亞擔心會因此而被捲入俄羅斯對烏克蘭的戰爭。

格魯吉亞在上月有50多名的議員呼籲北約及歐盟，注意俄羅斯計劃在奧恰姆奇拉建立海軍基地。該批議員聲明指：「我們一致譴責俄羅斯的佔領、軍事化及其他旨在吞併格魯吉亞地區的行動。當中最新的一宗是俄羅斯在奧恰姆奇拉開設海軍基地。」阿布哈茲事實上的領導人布扎尼亞（Aslan Bzhania）早前亦承認與俄羅斯方面達成協議，為俄羅斯在當地設立永久的海軍基地。