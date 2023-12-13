烏克蘭局勢｜俄羅斯阿布哈茲建海軍基地　格魯吉亞憂被捲入戰爭

被分離主義組織以及俄羅斯控制的格魯吉亞領土阿布哈茲，正在臨近黑海的港口奧恰姆奇拉建造俄國的海軍基地，引起有意加入歐盟的格魯吉亞擔心會因此而被捲入俄羅斯對烏克蘭的戰爭。
格魯吉亞在上月有50多名的議員呼籲北約及歐盟，注意俄羅斯計劃在奧恰姆奇拉建立海軍基地。該批議員聲明指：「我們一致譴責俄羅斯的佔領、軍事化及其他旨在吞併格魯吉亞地區的行動。當中最新的一宗是俄羅斯在奧恰姆奇拉開設海軍基地。」阿布哈茲事實上的領導人布扎尼亞（Aslan Bzhania）早前亦承認與俄羅斯方面達成協議，為俄羅斯在當地設立永久的海軍基地。
格魯吉亞外交部譴責俄羅斯的計劃，指俄羅斯「嚴重侵犯格魯吉亞主權及領土完整。」不過又稱這對格魯吉亞雖然沒有即時的威脅，原因是估計有關的建設要最少花上3年。格魯吉亞指出，他們更關注是格魯吉亞人在分離組織佔領的阿布哈茲及南奧塞梯，被懷疑俄軍殺害及綁架的事件。
英國廣播公司就表示，他們取得的衞星圖片分析，俄羅斯自去年2月入侵烏克蘭以後，就已經開始在港口進行建築及挖掘的工程。阿布哈茲的政府指，在有關挖掘工程結束，將可以令奧恰姆奇拉容納排水量1.3萬噸的船隻，烏克蘭情報部門就指，這將可以讓俄國黑海艦隊以奧恰姆奇拉作為安全港。英國的智庫皇家聯合研究所（RUS）就指，如果俄羅斯利用奧恰姆奇拉對烏克蘭發動襲擊，或烏克蘭將在該處的俄羅斯軍艦進行襲擊，可能會令格魯吉亞成為戰爭的一部份。