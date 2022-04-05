烏克蘭局勢｜俄聲稱遭插贓嫁禍 衛星照證布查屍體遍街逾兩周

俄軍被懷疑在烏克蘭首都基輔外圍城鎮布查(Bucha、又譯布恰)殺害平民，俄政府否認並指是烏克蘭在俄軍上周五撤走後搬遺體到當地插贓嫁禍。不過，上月19日的衛星圖片顯示，布查街上可見黑色物體散布街頭，該處是烏軍進入該鎮後發現平民屍體的地點，布查屍橫遍野已逾兩周，非數日前發生。

烏：布查增至最少410名平民遇害 烏克蘭政府稱，布查鎮內及周圍最少410名平民遭俄軍殺害，大部分在亂葬崗發現，也有人遭虐待和強姦。當局周一在布查一間兒童療養院的地下室發現5名男子遺體，檢察長辦公室指死者是手無寸鐵的平民，遭綑綁和毒打，被俄羅斯部隊殺害。在基輔以西的小村莫季任(Motyzhyn)，警方向通訊社記者展示5具平民遺體，他們雙手遭綁，包括女村長、她的丈夫和兒子一家三口，他們遭槍決後棄屍沙坑。總統澤連斯基指，布查的死亡人數可能只屬冰山一角，在鄰近的市級城鎮博羅江卡(Borodianka)有更多人被殺害。記者走訪當地，街上並未像布查般屍橫遍野，但當地居民說有很多人死亡，一名58歲居民說，「我知道有5名平民被殺，有可能有更多人死在地下室裡，炮轟令建築物盡毀。」另一名居民說，「我埋葬了6人，更多人在瓦礫下死去。」

澤連斯基：不可原諒 澤連斯基昨到布查視察，斥俄羅斯的行為是「種族滅絕」，所有人甚至他自己都認為烏俄的談判艱巨，布查發生的事不可原諒，但只有兩國談判才可結束戰爭，他又暗示俄政府應承認其部隊殘殺民眾。他今日凌晨發表全國講話時指西方對俄羅斯的制裁必須「終極強力」，「是否要我們國家數百人民慘死，部分歐洲領袖才明白俄羅斯應受最嚴厲施壓」。澤連斯基又說，烏克蘭需更多武器保護平民性命，「我不是怪責你，我只怪俄羅斯軍方。但你能否伸出援手」。他今日稍後將在聯合國安理會發言，預料將促請各國領袖就俄軍的殘暴行為施以更強硬制裁，並調查俄軍將領是否干犯戰爭罪行。

俄：布查平民被殺「假的」 俄羅斯前總統、國家安全委員會副主席梅德韋傑夫表示，布查平民被殺報道是「假的」以抹黑俄羅斯，將會在今日舉行的聯合國安理會會議上展示「經驗證的憑據」。布查屍橫遍野的情況震撼歐美政界，但俄羅斯否認在布查等地殺害平民的指控。俄羅斯駐美國大使安東諾夫昨指，俄軍在上月30日離開布查，烏克蘭當局一直無出聲，現突然發放那些聳人聽聞的片段，是為了詆毀俄羅斯，他說：「我可以保證說布查在俄軍控制時，沒有平民遭暴力對待」，並指俄軍離開後烏軍炮擊布查，造成平民死亡，基輔政權明顯試圖指控俄羅斯殘暴。支持俄攻打烏克蘭、親俄總統普京的節目主持人索洛維耶夫則指是英國在背後插贓嫁禍。被指在俄軍入侵烏克蘭事件上發放假消息的Telegram頻道War on Fakes，分享貼文指布查平民遭殘殺的照片和影片是假的，是事先策劃好的傳媒宣傳。其中一貼文稱，「虛假：俄軍離開布查前造成大量平民死亡。真相：有關布查的情況同時在數個外國傳媒出現，看來像策劃好的傳媒宣傳。」又指俄軍在上月30日撤離，為何要4天才出現那些片段，這段空白期證明那是假的，貼文又似是而非指出片段中有屍體的手在動。有關貼文也在俄國防部的Telegram頻道分享。烏軍是在上周五進入布查，翌日已有屍橫遍野的照片和片段傳開。烏克蘭外長庫列巴稱，與聯合國秘書長古特雷斯通過電話，揚言會動用所有聯合國機制搜集證據，要俄羅斯的戰爭犯負上責任。

57歲的Tanya Nedashkivs在丈夫埋葬地旁悲傷哭泣。(美聯社)