烏克蘭局勢｜俄議會通過取消參軍年齡上限　英媒料三分一俄兵死傷

俄羅斯議會通過法例，取消參軍年齡上限，現役軍人的退役年齡可延至50歲，有關法例由普京簽署後就將生效。有傳媒引述軍事專家報道，估計俄羅斯有三分之一士兵死傷。
根據之前的規定，只有18至40歲的俄羅斯人，以及18至30歲的外國人才可入伍成為俄羅斯的職業軍人。至於俄羅斯的法定退休的男性年齡為61.5歲。有關法例由總統普京簽署後就將生效。
法例附帶的草案指，需要專業人員操作使用高精準武器及軍備，有關人員的年齡可能介乎40至45歲。當局希望透過新例，協助吸引醫護人員、通訊專家及工程師參軍。
俄羅斯在4月啟動了2022年春季徵兵工作，目的是將134500名年輕人送往軍營，但當局保證不會將這些應徵者送往前線。
《衛報》：或有三分一俄兵死傷
英國《衛報》(The Guardian)引述軍事專家表示，俄羅斯於2月將150,000名地面部隊的八成軍力，投入了入侵烏克蘭的戰事，於82天內損兵折將嚴重，可能約有三分之一士兵死傷，加上有報道指數百名士兵不願參與俄方所稱的「特別軍事行動」，可見俄軍同時面臨部隊士氣低落問題。傳媒調查亦發現，俄羅斯國防部在招聘網站上充斥著職位空缺，為沒有戰鬥經驗的人提供了以利潤豐厚的短期合同參軍的機會。
自 2 月 24 日入侵烏克蘭以來，俄羅斯國防部於3月25日曾公布有1,351名士兵死亡，之後再沒有更新；烏克蘭軍方公布的最新俄軍陣亡數字則為29,350人。