烏克蘭局勢｜俄議會通過取消參軍年齡上限　英媒料三分一俄兵死傷

俄羅斯議會通過法例，取消參軍年齡上限，現役軍人的退役年齡可延至50歲，有關法例由普京簽署後就將生效。有傳媒引述軍事專家報道，估計俄羅斯有三分之一士兵死傷。

根據之前的規定，只有18至40歲的俄羅斯人，以及18至30歲的外國人才可入伍成為俄羅斯的職業軍人。至於俄羅斯的法定退休的男性年齡為61.5歲。有關法例由總統普京簽署後就將生效。

法例附帶的草案指，需要專業人員操作使用高精準武器及軍備，有關人員的年齡可能介乎40至45歲。當局希望透過新例，協助吸引醫護人員、通訊專家及工程師參軍。

俄羅斯在4月啟動了2022年春季徵兵工作，目的是將134500名年輕人送往軍營，但當局保證不會將這些應徵者送往前線。