烏克蘭局勢︱俄軍內訌持續　華格納領袖反駁俄稱重創烏軍

俄羅斯軍方與僱傭兵華格納集團的分歧持續增加，俄羅斯早前聲稱在抵禦烏克蘭在頓巴斯的反擊，造成烏軍重創，不過華格納集團領袖普里戈津（Yevgeny Prigozhin）指：「這簡直就是瘋狂和荒謬的科幻小說。」

俄羅斯軍方在周一（5日）指，烏克蘭在周日及周一對頓涅茨克的攻擊，是反擊的一部份，聲稱俄軍已成功抵禦，並令烏軍造成極大的傷亡。烏克蘭當局在周一指沒有在當地大型襲擊，並指那是俄軍的虛假訊息之後，俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu），在周二（6日）指已造成超過3,715烏軍死亡。又指烏克蘭的反攻失敗。

普格戈津在周一就指，如果是如同軍方說法，那是一場大屠殺，他表示：「因此，我認為這只不過是天荒夜談。」他又指出，俄軍正緩慢地從巴赫穆特外圍的別爾希夫卡撤離，形容是恥辱。而莫斯科在周二反駁普格戈津，稱莫斯科仍然控制巴赫穆特的郊區，認為普格戈津就法與事實不符。在周一，華格納集團亦指控一名俄羅斯的軍官向華格納的軍車開槍，並將有關的俄國軍官扣留。