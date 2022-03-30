烏克蘭局勢｜俄軍再損兵折將 傳第8名將領陣亡

俄烏會談雖有進展，惟戰事仍未停，首都基輔等地昨晚仍傳出炮擊聲。烏軍方昨表示，他們在哈爾科夫附近的戰鬥中，「消滅」了俄軍第200摩托化步兵旅的指揮官庫里洛(Denis Kurilo)上校，是俄軍第8名陣亡將領。烏軍又聲稱，該旅有兩個營被摧毀，損失了1,500名士兵。報道指，俄軍之前已有7名將軍陣亡，其中指揮官Yuri Medvedev上校更被傳是遭自己部隊的坦克輾斃，引起俄軍「兵變」揣測。
通訊頻道疑無加密暴露行蹤
俄軍在一個月戰事內接連損失將領令西方軍方和安全部官員感震驚，有指通訊及物流等原因令俄軍將領被殺，高級軍官使用了未加密頻道，洩露自己的位置給烏軍部隊。最令外界震驚的是俄軍坦克團指揮官扎哈羅夫(Andrei Zakharov)上校在開戰不久，本月10日於基輔地區被烏軍殺死，他在俄軍隊內屬高級將領，並於2016年獲總統普京頒發英勇勳章。有指，因為俄軍未能閃電奪取基輔等重要城市，又損兵折將，令普京一度以核武威脅。
烏軍奪回基輔郊區小鎮伊爾平
戰況方面，在開戰初期遭猛烈炮擊的基輔郊區小鎮伊爾平，其市長稱俄軍已完全被驅逐出該鎮，目前開始清理戰爭遇難者的遺體。烏軍日前亦宣布，東北部城鎮特羅斯佳涅茨和基輔外圍數個地區，以及切爾尼戈夫地區已從俄軍手上「解放」。俄羅斯在昨日的烏俄談判後宣布大幅削減基輔和切爾尼戈夫地區的軍事行動，以助未來談判，有輿論認為其實是因為他們在當地進攻停滯不前。也有揣測俄軍以退為進，實際是重整兵力。