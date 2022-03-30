烏克蘭局勢｜俄軍再損兵折將 傳第8名將領陣亡

俄烏會談雖有進展，惟戰事仍未停，首都基輔等地昨晚仍傳出炮擊聲。烏軍方昨表示，他們在哈爾科夫附近的戰鬥中，「消滅」了俄軍第200摩托化步兵旅的指揮官庫里洛(Denis Kurilo)上校，是俄軍第8名陣亡將領。烏軍又聲稱，該旅有兩個營被摧毀，損失了1,500名士兵。報道指，俄軍之前已有7名將軍陣亡，其中指揮官Yuri Medvedev上校更被傳是遭自己部隊的坦克輾斃，引起俄軍「兵變」揣測。

通訊頻道疑無加密暴露行蹤 俄軍在一個月戰事內接連損失將領令西方軍方和安全部官員感震驚，有指通訊及物流等原因令俄軍將領被殺，高級軍官使用了未加密頻道，洩露自己的位置給烏軍部隊。最令外界震驚的是俄軍坦克團指揮官扎哈羅夫(Andrei Zakharov)上校在開戰不久，本月10日於基輔地區被烏軍殺死，他在俄軍隊內屬高級將領，並於2016年獲總統普京頒發英勇勳章。有指，因為俄軍未能閃電奪取基輔等重要城市，又損兵折將，令普京一度以核武威脅。