烏克蘭局勢｜俄軍出動遙控自殺式坦克　6噸炸藥以逼使烏軍暫停反攻(有片)

俄軍出動遙控自殺式坦克，6噸炸藥以逼使烏軍暫停反攻。(Twitter)

烏克蘭連日反攻報捷，據報俄軍使出新戰術，出動載滿6噸炸藥的T-54以遙控自殺式向烏軍發動攻擊，務求以驚人爆炸威力逼使烏軍暫停反攻。

英國《每日郵報》(Daily Mail)報道，來自頓涅茨克一段影片顯示，一輛遙控 T-54 滿載 6 噸炸藥緩慢駛向烏克蘭戰壕，該T-54在抵達前觸動地雷並減速，烏軍隨後用火箭炮射擊，T-54瞬即爆發出一團巨大火球，顯示爆炸力相當驚人。