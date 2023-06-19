烏克蘭局勢｜俄軍出動遙控自殺式坦克　6噸炸藥以逼使烏軍暫停反攻(有片)

烏克蘭連日反攻報捷，據報俄軍使出新戰術，出動載滿6噸炸藥的T-54以遙控自殺式向烏軍發動攻擊，務求以驚人爆炸威力逼使烏軍暫停反攻。
英國《每日郵報》(Daily Mail)報道，來自頓涅茨克一段影片顯示，一輛遙控 T-54 滿載 6 噸炸藥緩慢駛向烏克蘭戰壕，該T-54在抵達前觸動地雷並減速，烏軍隨後用火箭炮射擊，T-54瞬即爆發出一團巨大火球，顯示爆炸力相當驚人。
Romanov：俄戰車填滿炸藥以自動駕駛駛入烏克蘭
俄羅斯國防部17日宣稱，俄軍將一輛MT-LB裝甲車裝滿炸藥，駛向烏軍，重創敵人，但未獲證實。報道指，俄羅斯之前至少使用過兩次類似戰略，但這是是首次被拍攝到。俄國宣傳頻道「Romanov」宣稱，俄羅斯在國內將戰車填滿炸藥，再用自動駕駛駛入烏克蘭，攻擊烏軍。
報道提到，這種「伊斯蘭國」(IS)式的戰術有其弱點，就如片中俄軍坦克在距前線約100公尺處觸到地雷而爆炸，隨後被烏軍火箭炮擊中化為火球，這輛坦克隨即報銷。
#Ukraine The Russian Army sent a T-54/55 VBIED filled with 6 tonnes of TNT at AFU lines near Marinka, Donetsk Oblast.— Cᴀʟɪʙʀᴇ Oʙsᴄᴜʀᴀ (@CalibreObscura) June 18, 2023
The attempt failed as the remotely-controlled bomb ran into a mine 100m from the front line, and was then hit by a Ukrainian RPG shot, causing a huge explosion. pic.twitter.com/sXXI57wV7v