烏克蘭局勢｜俄軍奪北頓涅茨克 控制烏東邁進一大步

烏克蘭盧甘斯克州戰略城市北頓涅茨克(Severodonetsk、Sievierodonetsk)經歷數周遭俄羅斯炮彈狂轟猛炸後，市長Oleksandr Striuk昨稱該市已由俄軍「全面佔據」。俄國防部發言人稍後亦宣布，北頓涅茨克和鄰近3個村莊Borivske、Voronove和Syrotyne獲「完全解放」，由俄羅斯和親俄部隊控制。烏軍在前一天表示，會撤出該市，改在其對岸高地的雙子城市利西昌斯克(Lysychansk)防守。據悉，俄軍已攻入利西昌斯克，與烏軍爆發巷戰。俄羅斯奪得北頓涅茨克表示他們控制了盧甘斯克州大部分地區，並讓俄軍進一步向更大範圍的頓巴斯地區推進，朝著總統普京吞併烏東的目標邁進。

化工廠逾800平民撤離往俄控制地 親俄分離分子部隊宣布，控制了烏軍和平民躲藏的北頓涅茨克亞若特(Azot)化工廠，並已撤離逾800名平民。據悉，他們被送往俄方控制地區。市長Striuk稱，民眾在廠內地下室和防空洞居住近3個月，身心都受摧殘，現在需要治療和心理援助。由利西昌斯克撤離、坐著輪椅的老婦Elena形容該市上周情況恐怖，他們再忍受不了所以逃離，甚至以為難逃一死，「我已向丈夫說，如果我死了，將我埋葬在屋後園」。北頓涅茨克和利西昌斯克是烏軍在盧甘斯克州最後的主要據點。

首都基輔遭導彈空襲6死傷 繼失去南部重鎮馬里烏波爾後，再失戰略城市北頓涅茨克，對烏克蘭無疑是一大挫折。總統澤連斯基揚言會重奪所有被俄羅斯佔領的城市，但承認不知需時多久才見到勝利曙光。烏官員稱，俄軍昨晚再向烏克蘭各地發射48枚巡航導彈。首都基輔市長克利奇科指，今日清晨基輔及周邊地區遭14枚導彈攻擊，轟中基輔市內最少兩棟住宅大樓，造成1人死亡和5人受傷，以及一名7歲女童被埋在瓦礫下獲救。這是基輔自本月5日以來，首度再遭俄軍空襲。克利奇科相信這是一次「象徵性攻擊」，北約本周將於西班牙馬德里召開峰會。