烏克蘭局勢｜俄軍宣布撤出赫爾松　烏總統顧問指可能是虛假信息

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續逾8個月，在烏克蘭部隊反攻下，俄羅斯國防部長紹伊古(Sergei Shoigu)批准俄軍撤出烏克蘭南部戰略重鎮赫爾松市(Kherson)。烏克蘭總統顧問波多利亞克(Mykhailo Podolyak)指至今無跡象顯示俄軍完全離開赫爾松巿，有關宣布可能是虛假信息。

俄軍烏克蘭特別軍事行動指揮官蘇羅維金(Sergey Surovikin)周三(9日)向紹伊古匯報戰況時指，不可能再維持對赫爾松市及周邊地區的補給，在全面評估形勢後，要保護軍人性命及戰鬥力，建議將部隊撤出赫爾松所在的第聶伯河左岸，在河另一邊重新建立防線，有關建議獲得紹伊古批准。

烏傳媒：俄軍實際無離開赫爾松

烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)回應時表示，民眾不應過於興奮，又重申烏方將繼續解放其他被佔的領土。烏克蘭總統顧問波多利亞克(Mykhailo Podolyak)亦認為，現時談論俄羅斯撤軍為時尚早，至今無跡象顯示俄軍完全離開赫爾松巿，有關宣布可能是虛假信息，在烏克蘭國旗飄揚赫爾松上空前，談論俄羅斯撤軍是言之尚早，烏軍會按計劃展開工作。烏克蘭傳媒報道，雖然俄軍宣稱撤離赫爾松，但實際上並無離開這座城市。

赫爾松是俄軍2月入侵烏克蘭以來唯一奪取的地區首府，俄羅斯因應烏軍攻勢早前已撤走當地居民，如俄軍真實從當地撤軍，被外界認為可能是戰事的轉捩點。