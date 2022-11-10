熱門搜尋:
C觀點 免費核酸檢測 正義迴廊 季前賽 馬斯克 梨泰院人踩人 日本自由行 樓市 消委會 姜濤 周顯
返回
國際
2022-11-10 12:09:00

烏克蘭局勢｜俄軍宣布撤出赫爾松　烏總統顧問指可能是虛假信息

分享：

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續逾8個月，在烏克蘭部隊反攻下，俄羅斯國防部長紹伊古(Sergei Shoigu)批准俄軍撤出烏克蘭南部戰略重鎮赫爾松市(Kherson)。烏克蘭總統顧問波多利亞克(Mykhailo Podolyak)指至今無跡象顯示俄軍完全離開赫爾松巿，有關宣布可能是虛假信息

俄軍宣布撤出赫爾松，烏總統顧問指可能是虛假信息。(資料圖片)

俄軍宣布撤出赫爾松，烏總統顧問指可能是虛假信息。(資料圖片)

據俄羅斯衛星通訊社(Sputnik)報道，國防部周三(9)宣布，從烏克蘭赫爾松(Kherson)部分地區撤出部隊，轉移到第聶伯河(River Dnipro)東岸地帶。

俄軍烏克蘭特別軍事行動指揮官蘇羅維金(Sergey Surovikin)周三(9)向紹伊古匯報戰況時指，不可能再維持對赫爾松市及周邊地區的補給，在全面評估形勢後，要保護軍人性命及戰鬥力，建議將部隊撤出赫爾松所在的第聶伯河左岸，在河另一邊重新建立防線，有關建議獲得紹伊古批准。

蘇羅維金(Sergey Surovikin)周三(9日)向紹伊古匯報戰況。(Twitter)

蘇羅維金(Sergey Surovikin)周三(9日)向紹伊古匯報戰況。(Twitter)

烏傳媒：俄軍實際無離開赫爾松

烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)回應時表示，民眾不應過於興奮，又重申烏方將繼續解放其他被佔的領土。烏克蘭總統顧問波多利亞克(Mykhailo Podolyak)亦認為，現時談論俄羅斯撤軍為時尚早，至今無跡象顯示俄軍完全離開赫爾松巿，有關宣布可能是虛假信息，在烏克蘭國旗飄揚赫爾松上空前，談論俄羅斯撤軍是言之尚早，烏軍會按計劃展開工作。烏克蘭傳媒報道，雖然俄軍宣稱撤離赫爾松，但實際上並無離開這座城市。

赫爾松是俄軍2月入侵烏克蘭以來唯一奪取的地區首府，俄羅斯因應烏軍攻勢早前已撤走當地居民，如俄軍真實從當地撤軍，被外界認為可能是戰事的轉捩點。

波多利亞克(Mykhailo Podolyak)亦認為，現時談論俄羅斯撤軍為時尚早，至今無跡象顯示俄軍完全離開赫爾松巿，有關宣布可能是虛假信息。(資料圖片)

波多利亞克(Mykhailo Podolyak)亦認為，現時談論俄羅斯撤軍為時尚早，至今無跡象顯示俄軍完全離開赫爾松巿，有關宣布可能是虛假信息。(資料圖片)

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受