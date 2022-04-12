烏克蘭局勢｜俄軍從基輔撤退設陷阱　炸彈藏洗衣機車尾箱內

俄軍佔據烏克蘭首都基輔不果，從其周邊城鎮撤軍，英國《泰晤士報》引述烏官員稱，俄軍撤退時不忘設陷阱，在洗衣機和車尾箱內放炸彈。烏克蘭內政部長莫納斯特爾斯基表示，政府職員成俄軍目標，在他們家裡和和汽車裡裝炸藥。他向烏克蘭電視台說，「每當佔領者在屋裡過夜時，都會在門口和圍欄設防線。我們現在也於房子和單位裡發現爆炸品，它們都是警員、拯救人員和軍人居住的地方。」

油站發現亂葬崗有50具遺體

除了布查(Bucha)發現多個亂葬崗，另一村莊布佐瓦(Buzova)也有不少平民死亡，在公路旁一個油站的亂葬崗裡掘出50具遺體。一名居民向烏克蘭電視台說，在來往別列佐夫卡和德米特里夫卡的公路上，有逾50人被殺，「一名17歲少年在車裡被燒死，燒剩骸骨。一名女子頭部炸斷。另一名男子燒死躺在車旁」。另外，烏克蘭國會議員Lesia Vasylenko上周聲稱，在布查和另一城鎮伊爾平(Irpin)，有年紀小至10歲女孩遭俄軍強姦。檢察總長Iryna Venediktova稱，基輔周邊地區迄今共發現1,222具遺體，並展開5,600宗懷疑戰爭罪行調查，她指烏克蘭所有地區都有戰爭罪行和違反人道罪行發生。她又說，已找到500名俄羅斯疑犯涉干犯戰爭罪，被問及當中是否包括俄羅斯總統普京時，她回答：「普京是21世紀頭號戰犯。」