烏克蘭局勢｜俄軍戰死 親友：不相信干犯戰爭罪　

在俄羅斯西南部的斯塔夫羅波爾(Stavropol)墓地出現一排新墳，他們都是俄軍攻打烏克蘭時戰死的士兵。英國廣播公司(BBC)報道，雖然親友死在戰爭中，但有到場拜祭的民眾稱，並不相信俄羅斯犯下戰爭罪。記者在墓地遇上Dmitry，他拜祭其參軍時的傘兵同袍Sergei Tysyachny，說：「他對我來說是第二位父親和老友。我們愛他、敬他，哀悼他。」對於國際社會指控俄軍在烏克蘭的殘暴行為和干犯戰爭罪，Dmitry說：「我不相信這些假消息。」對於部分俄軍被指犯戰爭罪，他更說：「我從不相信這些。指揮官Sergei教我們如何做人，我信任我的同袍和我的軍隊。他們絕對不會做出這些事。」

「他們甚麼也指控俄羅斯」

記者向Dmitry說，對俄軍的指控正調查中，如果出現鐵證顯示有關罪行屬實，他屆時會相信嗎？他回答，「我相信不會有證據，我好肯定。」BBC指，俄羅斯人認為「俄羅斯是對的，西方是錯的」這種想法，在國營傳媒洗腦下已根深柢固；克里姆林宮多年來控制電視台的報道，令俄羅斯人相信他們住在一個被圍攻的堡壘內，遭敵人包圍——北約、美國、英國和歐盟等，這些敵人由朝到晚在俄國製造混亂。Tysyachny的遺孀Lada同意與記者見面，說仍然不相信丈夫被殺，也同樣拒絕相信俄軍犯下殘暴罪行，「我知道全世界正反對我們，他們甚麼也指控俄羅斯」。BBC稱，事實剛相反，俄羅斯甚麼也指控西方和西方記者，他們在當地採訪卻變成新聞人物；當地網媒刊登有關BBC到訪當地的文章，付上攝影師和記者採訪Lada的照片，並說丈夫被記者來自的國家殺死，可想而知遺孀的感受。BBC稱，有關網媒企圖將俄軍在烏克蘭的死亡，與英國扯上關係，展示俄當局如何尋找烏克蘭所發生恐怖事情的代罪羔羊。