烏克蘭局勢｜俄軍扎波羅熱襲擊人道組織車隊　造成逾50死傷

俄羅斯軍被指以火箭襲擊在扎波羅熱的一支人道組織車隊。(路透社)

烏克蘭官方表示，俄羅斯軍隊攻擊一支準備離開扎波羅熱的人道組織車隊，這成至少23人死亡及28人受傷。

烏克蘭扎波羅熱的軍方發言人，在Telegram頻道表示：「敵人用火箭襲擊正在離開扎波羅熱的平民人道組織車隊。」根據烏克蘭警方發布的相片見到，車隊旁的路面被導彈炸出一個大坑，車隊中有多人死亡。烏克蘭梅利托波爾市長Ivan Fedorov就透露，有關車隊每日都會進出扎波羅熱，為當地的市民運送重要的藥物及其他物資。

烏克蘭總統辦公室就表示，俄羅斯軍隊向有關地區發射16支導彈。他們指襲擊者使用的是S-300地對空飛彈，當中4枚從當地一個汽車市場發射，目標是接載平民前往烏克蘭控制地區車輛的集合點。

第聶伯羅運輸公司被擊中

另外在第聶伯羅，俄羅斯亦被指以巡航導彈襲擊當地的一間運輸公司，造成至少1人死亡以及多輛巴士起火。第聶伯羅州的軍方代表指，俄羅斯以伊斯坎德飛彈襲擊該處的運輸公司，有52輛巴士被焚毀，另外有98輛受損，部份的高樓亦受到破壞。