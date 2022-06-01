烏克蘭局勢｜俄軍控制北頓涅茨克巿大部分地區　硝酸儲存櫃被擊中(有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續，俄軍繼續攻擊烏克蘭東部頓巴斯地區，地方官員說，俄羅斯部隊經已控制盧甘斯克(Lugansk)的北頓涅茨克巿(Sievierodonetsk)大部分地區，指俄軍企圖包圍所有守軍，強調留守的烏克蘭士兵不會投降。網上流傳片段，指這批車臣部隊周二進駐北頓涅茨克市內。另外有影片可見，北頓涅茨克一個硝酸儲存櫃被炮彈擊中，橙色的濃煙在半空形成巨大蘑茹雲，俄烏互相指控是對方所為。

烏克蘭軍隊在盧甘斯克最後據點北頓涅茨克陷入苦戰，俄羅斯部隊正向市中心步步進逼，雙方爆發巷戰。盧甘斯克州州長證實俄軍已進入市內，但烏軍仍據守陣地，雖然俄軍尚未包圍該市，但不斷發動炮轟，導致無法運送物資，當地12萬人口中仍有1.5萬人無法撤離。地方官員指，俄羅斯部隊經已控制北頓涅茨克巿大部分地區，指俄軍企圖包圍所有守軍，強調留守的烏克蘭士兵不會投降。網上片段，顯示一批俄軍部隊進駐北頓涅茨克市內，拆除烏克蘭國旗，並與民眾交流。

橙色蘑菇雲湧半空 俄烏互相指責

另外有影片可見，當地一個硝酸儲存櫃被炮彈擊中，橙色的濃煙不斷湧上半空，形成巨大蘑菇雲。烏方指，俄軍的空襲並導致巿內一座工業設施漏出有毒的硝酸，呼籲居民不要離開住所，戴上防毒面具，或者用浸泡過梳打水的布料做臨時口罩。官員估計，巿內目前仍有1萬多名居民，批評俄羅斯沒有提供人道走廊，令居民無法離開。俄方亦指責是烏軍炮彈導致。

澤連斯基透過影片表示，鑑於北頓內次克儲存了大量化學品，俄羅斯軍隊對當地的襲擊，包括盲目的空襲，根本是瘋了。

