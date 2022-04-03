烏克蘭局勢｜俄軍撤走地窖發現18具婦孺遺體肢體不全 傳兒童當人盾

俄羅斯撤離烏克蘭首都基輔周邊地區，重奪領土的烏軍指控俄軍殘殺平民，發現有人被綁雙手射殺，也有婦孺遺體肢體不全，更有生存者目擊俄軍將兒童掛在坦克前面當人盾，並利用遺體設陷阱埋地雷。領土防衛隊隊員向《泰晤士報》稱，在一個地窖發現18人遭虐殺，包括婦女和14歲兒童。在布查(Bucha)，照片可見遺體散布街上，市長稱已集體埋葬了280人。從外國通訊社照片和網上片段可見，有3名男死者穿著牛仔褲和外套臉部朝下躺在街上，其中一人雙手遭反綁在身後。

基輔鄰近城鎮遺體遍街上280人亡 布查距離基輔約30公里，有2.8萬人口。烏軍前日重奪該市，市長Anatoly Fedoruk昨晚說，他們已葬了280人，僅在一條住宅街道便發現最少20名男性遺體，他們穿著平民衣服，其中一人雙手被白布條反綁在背部，附近地上有一本烏克蘭護照，「這些人都被槍殺，頭部後面中槍」。他又指，不少遺體都戴有白繃帶，「以顯示他們無持武器」，死者中包括一名14歲男童。Fedoruk表示，部分人嘗試越過布查河前往烏軍控制地區，有人全家喪命，「包括兒童、婦女、祖母，這是俄羅斯人佔領造成」。有居民說，俄軍撤離時無差別槍擊平民，「那些人只是行走，俄軍毫無理由地開槍」。 片段或引起不安

This is #Bucha. The outskirt of #Kyiv. Russians were killing people with their hands tied behind their backs and left the bodies near the road. I am shaking. #StopPutinNOW pic.twitter.com/ffzUV8d5xo — Kira Rudik (@kiraincongress) April 2, 2022

「俄軍在屍體藏地雷」 烏克蘭國會議員Kira Rudik上載烏軍車隊入城一刻，見到街上遍佈屍體，車上軍人不禁嘆氣。Kira稱見到俄人綑綁民眾雙手殺害他們，並將遺體棄在路上，「我在顫抖」。《泰晤士報》報道，Fedoruk向記者說，他們不敢立即收集街上屍體，因擔心俄軍在屍體設阱陷藏地雷。《衛報》則報道，在小鎮Novyi Bykiv有目擊者見到俄軍撤離時，將多名兒童分別掛在坦車前面當作人盾，以免遭烏軍開放炮擊。烏克蘭檢察長稱，將調查有關事件。