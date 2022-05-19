烏克蘭局勢｜俄軍撤退遺3歲軍犬　獲國民衛隊收編惡補烏語

烏克蘭軍方早前逼使俄羅斯軍退出南部黑海附近的尼古拉耶夫市(Mykolayiv)後，當地居民發現一隻約3歲大俄軍軍犬被遺棄於當地，之後將牠轉交烏克蘭國民衛隊處理，國民衛隊決定將牠收編並取名為「Max」，訓練員指Max身體狀況極佳亦親人，惟Max只懂得俄語，需要「惡補」烏克蘭語。如今Max在新地方展開嶄新生活，未來將於警衛隊服役。

Max是1隻約3歲的比利時牧羊犬，過去為俄軍軍犬，駐守在尼古拉耶夫州基地。(Twitter)

綜合外媒報道，Max是1隻約3歲的比利時牧羊犬，過去為俄軍軍犬，駐守在尼古拉耶夫州基地，據指俄軍當時以為能完全佔領該區，並切斷烏軍通往黑海的通道，詎料遭烏軍接連猛烈反擊，成功重奪該區的控制權，俄羅斯於4月中趕緊撤退，卻遺下了與他們一起戰鬥的Max。

報道指， Max被遺棄後，漫無目的在村裡遊蕩，直至1名男居民發現牠，但因為看見Max身上戴著有俄羅斯公司生產的特殊犬用「K9」項圈，就將牠偷偷收容，確定俄軍完全撤離後，男子把Max交由烏克蘭國民衛隊第19軍團負責處理，國民衛隊經過一系列檢查後，確定Max身體狀況極佳，決定將牠收編。