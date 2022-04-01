烏克蘭局勢｜俄軍撤離切爾諾貝爾核電廠　據報7車俄軍送醫院治輻射

美國情報表示，俄軍開始撤出烏克蘭切爾諾貝爾核電廠地區。烏克蘭國家核電公司亦指，有大半俄軍經撤離切爾諾貝爾核電廠。一名切爾諾貝爾核電廠員工在社交平台引述白俄媒體表示，多名俄軍被送往白俄大城戈梅利的輻射醫療中心，據報他們罹患急性輻射綜合症(ARS)。

俄軍於2月24日入侵烏克蘭後不久旋即控制這座已廢棄的核電廠及周圍地區。烏克蘭多次對該核電廠的安全表達關切並要求俄軍撤離，俄軍在場導致廠內人員無法輪替。《路透社》(Reuters)早前引述核電廠工作人員指，俄軍沒有穿著輻射防護裝備，就駕車進入紅色森林(Red Forest)，揚起放射塵。烏克蘭國家核電公司其後證實俄軍在紅色森林內進行防禦，包括挖壕溝等。

《烏克蘭國家通訊社》引述「國家禁區管理局公共委員會」指出，俄軍在缺乏核生化裝備情況下，闖進紅色森林佈防，當員工成功連絡並告知危險後，對方這才得知自己身處危險之中，甚至對切爾諾貝爾核災亦聞所未聞，最後造成有多達「7輛巴士」的士兵因出現急性輻射綜合症而被送院。