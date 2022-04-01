烏克蘭局勢｜俄軍撤離切爾諾貝爾核電廠　據報7車俄軍送醫院治輻射

美國情報表示，俄軍開始撤出烏克蘭切爾諾貝爾核電廠地區。烏克蘭國家核電公司亦指，有大半俄軍經撤離切爾諾貝爾核電廠。一名切爾諾貝爾核電廠員工在社交平台引述白俄媒體表示，多名俄軍被送往白俄大城戈梅利的輻射醫療中心，據報他們罹患急性輻射綜合症(ARS)。
俄軍於2月24日入侵烏克蘭後不久旋即控制這座已廢棄的核電廠及周圍地區。烏克蘭多次對該核電廠的安全表達關切並要求俄軍撤離，俄軍在場導致廠內人員無法輪替。《路透社》(Reuters)早前引述核電廠工作人員指，俄軍沒有穿著輻射防護裝備，就駕車進入紅色森林(Red Forest)，揚起放射塵。烏克蘭國家核電公司其後證實俄軍在紅色森林內進行防禦，包括挖壕溝等。
《烏克蘭國家通訊社》引述「國家禁區管理局公共委員會」指出，俄軍在缺乏核生化裝備情況下，闖進紅色森林佈防，當員工成功連絡並告知危險後，對方這才得知自己身處危險之中，甚至對切爾諾貝爾核災亦聞所未聞，最後造成有多達「7輛巴士」的士兵因出現急性輻射綜合症而被送院。
核電廠人員指無保護裝備闖紅色森林形同自殺
切爾諾貝爾核電廠員工Yaroslav Yemelianenko在Facebook引述白俄羅斯媒體報道，指7輛軍用救護車於12點20分駛入白俄城市Gomel的輻射醫療中心，照片顯示車內人員正被送院治療。對於這些人竟在「紅色森林」挖壕溝，他強調：「處理這片土地是有規則的，如果你下命令時有最基本的智力，這些後果都可以避免。」並譏諷：「在紅色森林挖夠壕溝了嗎？渾球！在你短暫的餘生好好承受吧！」有外電引述管理人員形容，俄軍無穿保護裝備就走入紅色森林，形同自殺。
切爾諾貝爾核電廠4號反應堆於前蘇聯時代、1986年4月26日發生爆炸，是歷來最嚴重的核事故，多達60萬人受災，周邊約2,590平方公里範圍成禁區。核電廠方圓10公里範圍內的松樹吸收輻射後變成紅色，故名「紅色森林」，屬於嚴重污染區。核電廠餘下3個反應堆繼續運作至2000年才停用，烏克蘭政府其後興建「石棺」將核電廠4號反應堆包圍以防輻射洩漏。