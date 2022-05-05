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國際
2022-05-05 10:24:00

烏克蘭局勢｜俄軍攻入亞速鋼鐵廠　澤連斯基籲聯合國助撤傷員(有片)

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俄軍攻入亞速鋼鐵廠，澤連斯基籲聯合國助撤傷員。(AP)

俄軍攻入亞速鋼鐵廠，澤連斯基籲聯合國助撤傷員。(AP)

羅斯入侵烏克蘭的戰事持續，烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)表示，周三(4)共有334人從馬里烏波爾(Mariupol)及附近城鎮撤走。烏方指，俄軍加強對東部頓巴斯地區的進攻，已攻入馬里烏波爾的亞速鋼鐵廠(Azovstal)。俄羅斯國防部早前宣布，周四起一連三日將開放人道走廊給平民撤離。烏克蘭總統澤連斯基與聯合國秘書長古特雷斯(Antonio Guterres)通電話呼籲繼續協助將所有傷員，從鋼鐵廠撤離。

俄宣布開放人道走廊給平民撤走

克蘭執政人民公僕黨議會黨團主席阿拉哈米亞(David Arakhamia)接受自由歐洲電台(RFE)及自由電台(RL)訪問時表示，俄軍連續第二日向亞速鋼鐵廠發動攻勢，目前俄軍已經在鋼鐵廠內，政府正與廠內的守軍保持聯繫。亞速鋼鐵廠守軍亞速營指揮官普羅科片科發片表示，亞速營士兵已死守70天，但仍無法阻擋俄軍攻勢，烏軍已連續第2天與俄軍進行「艱難血戰」，形容情況非常危急。他感謝來自全球對守軍的支持，誓言會繼續死守到底。

俄羅斯國防部早前宣布，俄軍星期四起一連三日在莫斯科時間每日朝86，在亞速鋼鐵廠開放人道走廊給平民撤走，他們可以前往俄羅斯或烏克蘭控制的地方。

澤連斯基與聯合國秘書長通電話

烏克蘭總統澤連斯基與聯合國秘書長古特雷斯通電話，澤連斯基感謝古特雷斯和紅十字會，在撤離馬里烏波爾亞速鋼鐵廠的烏克蘭公民過程中，付出的努力，形容疏散行動向世界表明國際組織可以發揮作用。他指，廠內仍被圍困的人士生命危在旦夕，強調每個人都很重要，呼籲古特雷斯繼續協助將所有傷員，從鋼鐵廠撤離。

澤連斯基與古特雷斯通電話。(資料圖片)

澤連斯基與古特雷斯通電話。(資料圖片)

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