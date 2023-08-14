烏克蘭局勢｜俄軍攻擊克爾松　導致23日大嬰兒及家人等7死

烏克蘭國防部公布，俄羅斯軍隊在周日（13日）向克爾松發動轟炸，打中當地的一個民居，造成一名23日大的嬰兒以及其12歲的兄長和父母等，共7人死亡。烏克蘭內政部長表示，必須要以武力阻擋「恐怖份子」的襲擊。

烏克蘭方面公布，俄軍在周日對克爾松的什羅卡巴爾卡發動轟炸，並擊中當地的民居。當中一名僅23日大的女嬰以及她12歲的兄長，還有父母死亡。烏克蘭內政部長克利孟科（Igor Klymenko）表示：「必須制止恐怖份子，他們應該被武力所鎮壓。他們是甚麼都不明白的。」他表示，在轟炸中7人死亡，還有13人受傷。

總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在全國講話中，批評這是殘酷的襲擊。「5人被殺，他們之中有一個女嬰，僅23日大。她的兄長也只有12。她的媽媽也只是39歲，都被殺了。」他又表示在克爾松地區，有多達17宗轟炸的報告。澤連斯基表示：「沒有一日俄羅斯的邪惡行為得不到我們正義的回應，我們不會讓俄羅斯的罪行得不到答覆。」