烏克蘭局勢｜俄軍母親發起網上聯署　促從烏撤軍

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續逾9個月。一群俄羅斯士兵的母親，在周日(27日)的俄羅斯母親節發起網上聯署行動，聯署信指出，俄羅斯針對烏克蘭的所謂「特別軍事行動」已持續逾9個月，帶來了破壞及悲痛，形容總統普京的動員令只是讓士兵去送死，被動員的士兵甚至要自費購買防彈背心，許多倖存的男性將失去健康和能力，形容國家也將把他們的照顧委託給女性。作為俄羅斯的母親，只想在和平的環境下撫養孩子，身為丈夫及父親的男子，首要職責是保護家庭，要求莫斯科下令俄軍從烏克蘭撤出，至今有近4,000人聯署。

行動由俄羅斯的女權及反戰組織發起，信中提到，根據 Rosstat 的官方數據，幾乎每5人中就有1個生活在人均收入低於維持生計水平的貧困家庭中，批評國家鼓勵人民多生育，然後讓人民陷入貧困或犧牲人民的孩子來實現國家的抱負。戰事後導致通貨膨脹加劇，令人民生活更差，並指軍事行動花費的巨額資金原本可投資在人民的福𧘲，形容「只能在電視上無休止地空談我們的『成功』和『偉大』」。並批評最高領導人不斷暗示使用核武器的可能性，令人民對他們孩子的命運感到絕望和恐懼。組織指，軍事行動永遠是一場災難，無論官方如何稱呼，支持侵略性軍事行動與保護家庭、婦女和兒童是不相容的。聯署信會送到國家杜馬議員和聯邦委員會相關委員會，希望引起關注。

俄方 9 月至今未有公布陣亡人數

美國參謀首長聯席會議主席米利(Mark Milley)於9日表示，俄烏戰爭到目前為止，俄國軍人和烏克蘭軍人分別戰死10萬餘人，平民有4萬人死亡。烏軍總參謀部公布統計資料則顯示截自2日，俄軍已有超過7.4萬人在烏克蘭陣亡。

俄羅斯總統普京上周五(25日)與17名陣亡官兵母親會面，他指，她們的兒子沒有白白捐軀，並重申他會在烏克蘭實現俄羅斯的目標。俄羅斯上次公布陣亡人數是在9月21日，當時聲稱有5,937人捐軀。