熱門搜尋:
C觀點 Ray Online 消費券2023 消委會 深圳好去處 澳門旅遊 日本旅遊 行山路線 港股攻略 二手樓 樓市
返回
國際
2023-07-12 14:13:30

烏克蘭局勢｜俄軍潛艇前指揮官晨跑遭槍殺 烏方俄國戰犯網站出現「清算」字樣(有片)

分享：
俄軍前指揮官勒日斯基經常發布他慢跑照片。(互聯網)

俄軍前指揮官勒日斯基經常發布他慢跑照片。(互聯網)

一名俄軍潛艇前指揮官清晨跑步時，被來歷不明的槍手射殺。該名俄國軍官曾在黑海潛艇服役，被烏克蘭列入戰犯黑名單。

路透社報道，42歲的勒日斯基(Stanislav Rzhitsky)於周一(10)清晨在俄羅斯南部城市克拉斯諾達(Krasnodar)遭槍殺。

俄烏局勢｜俄羅斯戰犯被「清算」

勒日斯基的地址、照片和個人資料曾出現在烏克蘭網站「和平締造者」(Myrotvorets)，此網站是龐大的非官方數據庫，內含被視為烏克蘭敵人的個人資料等。勒日斯基被殺後，網站上他的照片出現紅色「清算」字樣。

俄羅斯調查委員會周二表示，已逮捕一名年約60歲的疑犯，他持有手槍和滅聲器。調查委員會發布的短片顯示，全副武裝的安全人員衝進一幢住宅，拘捕這名只穿著內褲的男子。

勒日斯基是俄軍黑海潛艇前指揮官。(互聯網)

勒日斯基是俄軍黑海潛艇前指揮官。(互聯網)

俄烏局勢｜烏克蘭未承認責任

俄羅斯官媒和戰爭博客均指出，勒日斯基是俄國軍事動員機構的副負責人，早年曾在黑海指揮過「克拉斯諾達號」(Krasnodar)潛艇。

烏克蘭國防部情報總局在官網公布這宗槍擊案的細節，未聲稱烏方對此事負責，也沒說明如何取得相關資料。

該局指出，清晨6時左右，勒日斯基在克拉斯諾達市內一處無人的公園跑步時，匪徒持馬卡洛夫手槍開了7槍，勒日斯基當場被擊斃。

俄羅斯正追緝同案另一名疑犯。(互聯網)

俄羅斯正追緝同案另一名疑犯。(互聯網)

俄烏局勢｜槍手利用app追蹤

與安全部門有關連的俄羅斯Telegram頻道Baza表示，槍手可能透過app追蹤勒日斯基的行蹤，因為他習慣利用這款app發布他的例行慢跑路線以及跑完全程所需時間。

一個由親烏游擊隊經營的Telegram頻道表示，勒日斯基涉嫌參與20227月的一次潛射巡航導彈襲擊行動，而這場行動在烏克蘭文尼察(Vinnytsia)造成至少23人死亡，包括一名4歲女童。

俄羅斯調查委員會發布疑犯被捕片段。(互聯網) 俄羅斯調查委員會發布疑犯被捕片段，可見檢獲手槍和彈藥。(互聯網) 在去年7月潛射巡航導彈襲擊行動中，烏克蘭文尼察至少23人死亡，包括一名4歲女童。(互聯網) 俄軍前指揮官勒日斯基經常發布他慢跑照片。(互聯網) 烏克蘭俄國戰犯網站上顯示勒日斯基照片。(互聯網)
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受