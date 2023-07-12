烏克蘭局勢｜俄軍潛艇前指揮官晨跑遭槍殺 烏方俄國戰犯網站出現「清算」字樣(有片)

一名俄軍潛艇前指揮官清晨跑步時，被來歷不明的槍手射殺。該名俄國軍官曾在黑海潛艇服役，被烏克蘭列入戰犯黑名單。 路透社報道，42歲的勒日斯基(Stanislav Rzhitsky)於周一(10日)清晨在俄羅斯南部城市克拉斯諾達(Krasnodar)遭槍殺。 俄烏局勢｜俄羅斯戰犯被「清算」 勒日斯基的地址、照片和個人資料曾出現在烏克蘭網站「和平締造者」(Myrotvorets)，此網站是龐大的非官方數據庫，內含被視為烏克蘭敵人的個人資料等。勒日斯基被殺後，網站上他的照片出現紅色「清算」字樣。 俄羅斯調查委員會周二表示，已逮捕一名年約60歲的疑犯，他持有手槍和滅聲器。調查委員會發布的短片顯示，全副武裝的安全人員衝進一幢住宅，拘捕這名只穿著內褲的男子。

俄烏局勢｜烏克蘭未承認責任 俄羅斯官媒和戰爭博客均指出，勒日斯基是俄國軍事動員機構的副負責人，早年曾在黑海指揮過「克拉斯諾達號」(Krasnodar)潛艇。 烏克蘭國防部情報總局在官網公布這宗槍擊案的細節，未聲稱烏方對此事負責，也沒說明如何取得相關資料。 該局指出，清晨6時左右，勒日斯基在克拉斯諾達市內一處無人的公園跑步時，匪徒持馬卡洛夫手槍開了7槍，勒日斯基當場被擊斃。