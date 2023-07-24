烏克蘭局勢｜俄軍炮轟敖德薩摧毀世界遺產大教堂 聯合國斥無恥(多圖有片)

聯合國教科文組織在聲明中表示，「聯合國教科文組織對俄軍的無恥攻擊深感震驚，並以最強烈言辭譴責俄羅斯部隊破壞敖德薩市中心多處文化遺址，而名列世界遺產名錄的『敖德薩歷史中心』就位在此處。」這是俄羅斯退出允許烏克蘭從黑海出口穀物協議後，對烏國在黑海重要港口的敖德薩發動的最新一波攻擊，造成至少兩人死亡。

聯合國教科文組織(UNESCO)周日(23日)譴責俄羅斯對烏克蘭南部城市敖德薩(Odesa)的攻擊是「無恥」，重創這座黑海港市中心列為世界遺產的多處歷史建築。

美國有線電視新聞網(CNN)與英國《衛報》(The Guardian)報道，俄軍的導彈攻擊嚴重毀壞了歷史悠久的主顯聖容大教堂(Transfiguration Cathedral)，引發眾怒，烏克蘭總統澤連斯基矢言報復。這座東正教大教堂建於1794年，1809年落成，1936年在蘇聯領導人史太林掌權下拆除，蘇聯解體、烏克蘭成為獨立國家後於1990年代重建。

烏克蘭局勢｜ 瓦礫堆中找到敖德薩守護神聖像

在俄羅斯入侵烏克蘭的威脅下，聯合國教科文組織將位於敖德薩市中心的主顯聖容大教堂列為世界遺產，以保護其不受戰火摧殘。

從畫面可見，大教堂內部滿是瓦礫。烏克蘭官員說，在瓦礫堆中找到敖德薩的守護神聖像。

烏克蘭局勢｜澤連斯基： 俄羅斯的邪惡沒有藉口

澤連斯基發表聲明譴責俄羅斯最近的攻擊行動。他說：「以導彈攻擊和平的城市、民宅建築、大教堂……俄羅斯的邪惡沒有任何藉口。一如既往，這個邪惡勢力將會失敗，我們肯定會為敖德薩，對俄羅斯恐怖分子進行報復。他們將為此付出代價。」

澤連斯基表示：「我很感謝每一位幫助我們的人，以及每一位在思想和情感方面與敖德薩同在的人。我們會度過這場難關。我們將恢復和平。為此，我們必須擊敗邪惡的俄羅斯。」

歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾(Josep Borrell亦在Twitter發文表示：「俄羅斯已破壞了數以百計文化遺址，試圖摧毀烏克蘭。」