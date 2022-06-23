烏克蘭局勢｜俄軍猛攻哈爾科夫至少20死　烏或最快周四獲歐盟候選國地位(有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續，俄軍近日再猛攻烏克蘭第二大城市哈爾科夫(Kharkiv)，周二和周三的攻擊中造成至少20死。歐盟將舉行峰會，外媒報道，烏克蘭可能最快周四(23日)獲得歐盟候選國地位。

俄軍目前集中兵力，攻打東部盧甘斯克州(Lugansk)城市，北頓涅茨克(Sievierodonetsk)和利西昌斯克(Lysychansk)，州長蓋代(Sergei Gaidai)透露，俄軍攻佔利西昌斯克附近3條村，亦控制當地一個生產煤炭的村落，有利加強對烏軍攻擊。

有歐盟官員料烏或須 10 年以上時間才符合加入要求

在周四和周五舉行的歐盟峰會決定是否給予烏克蘭及摩爾多瓦歐盟候選國地位，《彭博社》取得聯合聲明的草擬文本，27個成員國一致同意給予烏克蘭候選成員國身份，會在烏克蘭完全滿足歐盟有關法治、司法和反腐等要求後，決定烏克蘭入歐的下一個步驟。報道指，可能最快在首日會議作出決定，相信可提升烏克蘭全國士氣。

烏克蘭總統澤連斯基表示，歐盟作出這個決定，將令烏克蘭在黑暗中步向光明。有烏克蘭官員指，瑞典、丹麥和荷蘭原本對於在俄羅斯出兵之際，與烏克蘭展開入歐談判抱持懷疑態度，但現時亦轉為支持，相信烏克蘭可於2至10年內正式加入歐盟。不過有歐盟官員估計，烏克蘭可能需要10年或以上時間，才能符合所有加入歐盟的要求。