烏克蘭局勢︱俄軍發布別爾哥羅德相片有西方軍備　美國否認向第三方提供武器

俄羅斯鄰近烏克蘭邊境城鎮別爾哥羅德遭受到襲擊，俄羅斯方面就發放一些相片，指控是烏克蘭的軍隊使用西方的武器入侵。美國就事件作出否認，表示未有向烏克蘭以外的第三方提供武器。然而，承認入侵俄羅斯的自由俄羅斯軍團指，那些武器並不是損失，更指俄羅斯提供的相片只是「擺拍」。

俄羅斯別爾哥羅德地區在周一（22日）遭到襲擊，曾協助烏克蘭防守的自由俄羅斯軍團承認責任。不過俄羅斯就發放多張相片，指襲擊來自使用西方提供武器的烏克蘭軍方，當中顯示有被破壞的美國悍馬戰車。美國就表示沒有鼓勵及容許對俄羅斯本土進行襲擊。美國國務院發言人承認「在社交媒體及其他地方流傳」的是曾使用的美國提供的武器，不過他們又指「對這些報導的真實性持懷疑態度」。