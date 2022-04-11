烏克蘭局勢｜俄軍盜切爾諾貝爾逾130件「紀念品」恐兩周內輻射燒傷 一年內死亡

俄羅斯軍隊入侵烏克蘭不久，即佔領86年發生驚天核災、位於該國北部的切爾諾貝爾核電廠遺址，至上月31日才撤出。據報俄軍臨走前，在遺址一座研究中心內順手牽羊，取走133件「紀念品」，但卻都是放射性物質，足以在兩周內造成輻射燒傷(radiation burns)。俄軍又曾在高輻射區域挖掘戰壕，翻起大量輻射性塵埃，烏克蘭能源部長German Gulashchenko稱，有關俄軍恐怕活不過一年。

俄軍盜切爾諾貝爾「紀念品」相等於700公斤核廢料

烏克蘭國家隔離區管理局(State Agency of Ukraine on Exclusion Zone Management)上周六稱，俄軍進入了切爾諾貝爾封鎖區域內的兩間實驗室，大肆掠奪及破壞，犯下「核恐怖襲擊」。據報俄軍取走的百多件放射性物質，輻射量共達700萬貝克勒爾(becquerels)，相當於700公斤的核廢料。俄軍同時盜走實驗室內的電腦、器材及車輛。

該局稱，「帶著這些紀念品兩星期，擔保你會輻射燒傷，並開始在體內造成輻射疾病及不可逆轉的過程」。能源部長German Gulashchenko較早時稱，俄軍佔領切爾諾貝爾設施彷如嫌命長，「他們挖開有核輻射的土壤，收集並堆起放射性泥土作防禦用途，吸入那些沙塵」，「一個月來暴露在這環境，他們(俄軍)最多只剩一年命，更精準地說，是緩緩地病死」，並指俄軍的裝備也已因此受核污染。