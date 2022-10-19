烏克蘭局勢｜俄軍穿大碼迷彩衣 防彈背心卻迷你 破洞處處用膠帶修補

俄羅斯入侵烏克蘭久攻不下，俄軍物資長期補給不足，士兵拿到的裝備常有瑕疵、破損，消息指，近日被徵召的後備役士兵被分發不合規格及品質低劣的防彈背心。
從Twitter帳號「@WarNewsPL1」於周一(17日)上傳的照片可見，俄國士兵穿著戰鬥背心，迷彩軍服明顯衣不稱身、尺碼大很多，胸前的防彈背心與迷彩服對比顯得「非常渺小」。貼文嘲諷：「在Twerskim地區，俄軍後備役士兵得到最高級的裝備。」
接連有消息指，俄軍送到前線的裝備品質低劣，駐克里米亞的俄軍後備役士兵抱怨，他們拿到的防彈背心有許多孔洞、且破損嚴重，只能膠帶修補。
網媒嘲諷：俄軍像破爛防彈衣
東歐網媒「NEXTA」上周六(15日)在Twitter發布照片，可見兩名俄軍穿著防彈背心，其中一人拿著的防彈背心側邊下方破爛，整件背心以藍色和綠色膠帶黏著固定。貼文指，「克里米亞的俄軍動員兵抱怨防彈背心孔洞，照片可見他們試圖用膠帶修補。問題出在哪裡？全是後勤補給問題，(俄羅斯)軍隊就像他們的戰鬥背心那樣。」
此外，有報道指，俄軍原定送往前線的150萬件冬季保暖制服不知去向，但官方卻宣稱是放錯地方，將會找出。早前亦有消息指，俄軍被分發的AK自動步槍鏽蝕斑斑，拉柄甚至難以拉動。
Crimean "chmobiks" complain about bulletproof vests with holes. In the photos you can see what they tried to fix it with duct tape.— NEXTA (@nexta_tv) October 15, 2022
What's the problem? It's all logical: the army is the same as the armor. pic.twitter.com/dwUFwFPTTc