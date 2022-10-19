烏克蘭局勢｜俄軍穿大碼迷彩衣 防彈背心卻迷你 破洞處處用膠帶修補

俄羅斯入侵烏克蘭久攻不下，俄軍物資長期補給不足，士兵拿到的裝備常有瑕疵、破損，消息指，近日被徵召的後備役士兵被分發不合規格及品質低劣的防彈背心。

從Twitter帳號「@WarNewsPL1」於周一(17日)上傳的照片可見，俄國士兵穿著戰鬥背心，迷彩軍服明顯衣不稱身、尺碼大很多，胸前的防彈背心與迷彩服對比顯得「非常渺小」。貼文嘲諷：「在Twerskim地區，俄軍後備役士兵得到最高級的裝備。」

接連有消息指，俄軍送到前線的裝備品質低劣，駐克里米亞的俄軍後備役士兵抱怨，他們拿到的防彈背心有許多孔洞、且破損嚴重，只能膠帶修補。