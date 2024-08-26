烏克蘭局勢｜俄軍突擊大規模空襲烏克蘭 15個地區遭轟炸全國緊急停電

烏克蘭攻進俄羅斯邊境地區庫爾斯克(Kursk)近3星期，俄羅斯未見反攻。但周日深夜至周一清晨卻突然大規模空襲烏克蘭，全國15個地區遭攻擊，包括首都基輔，造成3死十多人受傷。俄方的攻擊針對電力基建設施，導致烏全國緊急停電；基輔市內傳出爆炸聲，水電供應亦受干擾。
烏克蘭局勢｜澤連斯基：俄發射逾100攻導彈出動100架無人機
這是俄羅斯數星期以來最大規模的攻擊，烏克蘭總統澤連斯基周一表示，俄發射了100攻導彈，以及出動100架無人機。總理什梅加爾則稱，俄羅斯發射了高超音速導彈、巡航導彈和無人機等。他呼籲盟友提供長程武器，並批准攻擊俄境內目標，以阻止俄向烏克蘭城市發射導彈。烏克蘭空軍稱，俄方先發射導彈，再有多組無人機分別飛向烏克蘭東部、北部、南部和中部地區。全國各地均有民用設施和住宅出現停電或遭炮擊損毀。東部邊境蘇梅州有194居住區全面停電，另有19區局部停電。
烏克蘭局勢｜俄：會回應烏軍入侵 中部住宅大廈遭無人機攻擊
今次大型空襲似乎非還擊烏克蘭進攻庫爾斯克，克里姆林宮周一表示，將會對有關入侵舉動回應，對於這類敵對行為不會無反應，又指兩國在此情況下並無舉行停火會談。與此同時，俄羅斯稱，烏克蘭在周日深夜至周一早上發動無人機攻擊；中部地區薩拉托夫(Saratov)其中兩個城市有住宅大廈遭無人機擊中，造成4人受傷。俄國防部指，在俄8個地區上空徹夜攔截了22架烏克蘭無人機。