烏克蘭局勢｜俄軍突擊大規模空襲烏克蘭 15個地區遭轟炸全國緊急停電

烏克蘭攻進俄羅斯邊境地區庫爾斯克(Kursk)近3星期，俄羅斯未見反攻。但周日深夜至周一清晨卻突然大規模空襲烏克蘭，全國15個地區遭攻擊，包括首都基輔，造成3死十多人受傷。俄方的攻擊針對電力基建設施，導致烏全國緊急停電；基輔市內傳出爆炸聲，水電供應亦受干擾。

烏克蘭局勢｜澤連斯基：俄發射逾100攻導彈出動100架無人機

這是俄羅斯數星期以來最大規模的攻擊，烏克蘭總統澤連斯基周一表示，俄發射了100攻導彈，以及出動100架無人機。總理什梅加爾則稱，俄羅斯發射了高超音速導彈、巡航導彈和無人機等。他呼籲盟友提供長程武器，並批准攻擊俄境內目標，以阻止俄向烏克蘭城市發射導彈。烏克蘭空軍稱，俄方先發射導彈，再有多組無人機分別飛向烏克蘭東部、北部、南部和中部地區。全國各地均有民用設施和住宅出現停電或遭炮擊損毀。東部邊境蘇梅州有194居住區全面停電，另有19區局部停電。