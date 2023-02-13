熱門搜尋:
C觀點 簡約公屋 日本旅遊 自煮食譜 姜濤 二手樓 回鄉證 日本自由行 樓市 消委會 周顯
返回
國際
2023-02-13 18:06:17

烏克蘭局勢︱俄軍總是犯着同樣的錯誤　坦克駛入雷區被炸另一輛仍跟隨(有片)

分享：
俄軍有傳在戰事中損失一半坦克。(美聯社)

俄軍有傳在戰事中損失一半坦克。(美聯社)

早前西方的情報機構指，俄羅斯在烏克蘭戰事上，已損失了原來一半可動用的坦克。在一段烏克蘭發放的最新影片顯示，兩輛俄軍坦克接連在駛過同一地雷區之下被炸毀，顯示俄軍人員似乎沒有在錯誤中學習。

片段據報來自上周末俄軍進攻巴赫穆特時被拍下，兩架俄軍的坦克在駛過一個雷區時，先行的一輛被地雷炸毀後，另一輛尾隨的坦克未有作出迴避下，繼續駛向剛被炸毀的坦克旁邊，結果兩輛坦克在同一位置報銷。

第1輛坦克駛過雷區。(影片截圖) 第1輛坦克先被地雷炸中。(影片截圖) 第2輛坦克仍舊向雷區前進。(影片截圖) 第2輛坦克亦被炸。(影片截圖) 兩輛坦克被地雷炸毀。(影片截圖)

巴赫穆特憂失守

雖然俄軍在進攻頻頻出現錯誤，不過烏克蘭當局指出，俄軍準備在戰事一年的時間發動大型的進攻，烏克蘭方面表示，俄軍的進攻已經開始，而過去一直未能佔領的巴赫穆特，烏軍指也有可能在這個時間中失守。

另外，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）讚揚國內的維修工人的表現，指他們在俄羅斯導彈空襲後，迅速為烏克蘭完成電力系統的維修。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受