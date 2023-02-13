烏克蘭局勢︱俄軍總是犯着同樣的錯誤　坦克駛入雷區被炸另一輛仍跟隨(有片)

早前西方的情報機構指，俄羅斯在烏克蘭戰事上，已損失了原來一半可動用的坦克。在一段烏克蘭發放的最新影片顯示，兩輛俄軍坦克接連在駛過同一地雷區之下被炸毀，顯示俄軍人員似乎沒有在錯誤中學習。

片段據報來自上周末俄軍進攻巴赫穆特時被拍下，兩架俄軍的坦克在駛過一個雷區時，先行的一輛被地雷炸毀後，另一輛尾隨的坦克未有作出迴避下，繼續駛向剛被炸毀的坦克旁邊，結果兩輛坦克在同一位置報銷。