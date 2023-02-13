烏克蘭局勢︱俄軍總是犯着同樣的錯誤　坦克駛入雷區被炸另一輛仍跟隨(有片)

早前西方的情報機構指，俄羅斯在烏克蘭戰事上，已損失了原來一半可動用的坦克。在一段烏克蘭發放的最新影片顯示，兩輛俄軍坦克接連在駛過同一地雷區之下被炸毀，顯示俄軍人員似乎沒有在錯誤中學習。
片段據報來自上周末俄軍進攻巴赫穆特時被拍下，兩架俄軍的坦克在駛過一個雷區時，先行的一輛被地雷炸毀後，另一輛尾隨的坦克未有作出迴避下，繼續駛向剛被炸毀的坦克旁邊，結果兩輛坦克在同一位置報銷。
巴赫穆特憂失守
雖然俄軍在進攻頻頻出現錯誤，不過烏克蘭當局指出，俄軍準備在戰事一年的時間發動大型的進攻，烏克蘭方面表示，俄軍的進攻已經開始，而過去一直未能佔領的巴赫穆特，烏軍指也有可能在這個時間中失守。
另外，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）讚揚國內的維修工人的表現，指他們在俄羅斯導彈空襲後，迅速為烏克蘭完成電力系統的維修。
#Vuhledar- A pair of #Russian T-80 #Tanks reportedly run into #Ukrainian minefield. #Russia #UkraineRussiaWar #military #Ukraine pic.twitter.com/rgiKwToHCk— EurAsian Times (@THEEURASIATIMES) February 13, 2023