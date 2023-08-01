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國際
2023-08-01 18:52:55

烏克蘭局勢︱俄軍聲稱成功阻截對黑海艦隊襲擊　莫斯科摩天大樓再度受襲

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莫斯科一棟大樓三日內兩度遇襲。(路透社)

莫斯科一棟大樓三日內兩度遇襲。(路透社)

俄羅斯首都莫斯科的一棟大廈，在3日之內，第2次遭受到襲擊，俄羅斯方面譴責烏克蘭「恐怖襲擊」。而俄羅斯軍方又表示，當局成功阻截3輛烏克蘭船隻對俄羅斯艦隻的施襲。而同日，俄羅斯亦向烏克蘭發動襲擊，並空襲烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）的故鄉，造成6人死亡。

莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）表示，多輛的無人機在深夜被當局擊落，但仍有一輛成功撞入莫斯科的一棟大樓。該大廈在周日（7月30日）的時候才曾經受到襲擊。大廈的玻璃幕牆破裂，但未有造成傷亡。俄羅斯軍方表示，再有兩架的烏克蘭無人機在莫斯科地區被防空系統擊落，當局批評是烏克蘭的恐怖襲擊。

莫斯科一棟大樓三日內兩度遇襲。(路透社) 莫斯科一棟大樓三日內兩度遇襲。(路透社)

另外在黑海，俄羅斯軍方又指成功摧毀3輛烏克蘭的無人艦隻，指他們是用作襲擊在黑海的俄羅斯艦隊。烏克蘭未有承認涉及兩宗的襲擊。

俄羅斯襲擊澤連斯基故鄉

俄羅斯周一（7月31日）亦向烏克蘭發動襲擊，當中包括澤連斯基故鄉的克里維里赫。烏克蘭方面指，當地的一棟大樓以及大學被俄羅斯的導彈破壞，至少6人死亡，當中包括一名10歲女童及其母親。澤連斯基指多人因為事件受到精神的傷害，不過他表示：「這些恐懼不會嚇怕我們及摧毀我們。」

西方媒體指，俄軍近期以平民建築作為襲擊的目標，澤連斯基的高級顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）指，俄羅斯正在發動對烏克蘭人的種族滅絕。

澤連斯基故鄉的克里維里赫被俄羅斯空襲。(路透社) 澤連斯基故鄉的克里維里赫被俄羅斯空襲。(路透社)
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