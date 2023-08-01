烏克蘭局勢︱俄軍聲稱成功阻截對黑海艦隊襲擊　莫斯科摩天大樓再度受襲

俄羅斯首都莫斯科的一棟大廈，在3日之內，第2次遭受到襲擊，俄羅斯方面譴責烏克蘭「恐怖襲擊」。而俄羅斯軍方又表示，當局成功阻截3輛烏克蘭船隻對俄羅斯艦隻的施襲。而同日，俄羅斯亦向烏克蘭發動襲擊，並空襲烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）的故鄉，造成6人死亡。

莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）表示，多輛的無人機在深夜被當局擊落，但仍有一輛成功撞入莫斯科的一棟大樓。該大廈在周日（7月30日）的時候才曾經受到襲擊。大廈的玻璃幕牆破裂，但未有造成傷亡。俄羅斯軍方表示，再有兩架的烏克蘭無人機在莫斯科地區被防空系統擊落，當局批評是烏克蘭的恐怖襲擊。