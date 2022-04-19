烏克蘭局勢｜俄軍被圍匿車底　慌忙掟手榴彈中隊友(有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事踏入第55日，即使俄方聲稱已「全面解放」被俄軍圍困逾月的南部城市馬里烏波爾(Mariupol)，但烏軍仍然頑強抵抗。烏軍阿速營昨日釋出一段影片，顯示一隊俄軍剛駛到馬里烏波爾一個地區，迅即被烏軍包圍突擊，多名俄軍被逼至鑽入車底、退至牆角，烏軍隔牆向車底投擲手榴彈，車底俄軍快手將手榴彈掟出車外，疑手忙腳亂擲向牆角自己人。
綜合報道，烏軍阿速營昨日釋出一段影片，聲稱是反攻俄軍。影片顯示，至少5架寫有俄軍「Z」標記的貨車、輕型貨車及私家車駛至一處地點停泊，鏡頭轉向另一方，見有多名烏軍逐步接近，鏡頭再轉，已見多架「Z」標記汽車著火焚燒，有烏軍從後方繞過建築物靠近。
至少7俄兵未知生死
鏡頭轉至，至少8名俄兵以紅色輕型貨車作掩護、躺在牆角，烏兵就隔著這道牆向他們拋出手榴彈，見多枚手榴彈在車旁爆破。從另一段慢鏡片段，可見其中一枚手榴彈滾入車底，匿在車底的俄兵隨即將手榴彈拋到一旁，但手榴彈撞向路壆反彈向其他俄軍躺臥位置，手榴彈就在一名俄兵身邊爆炸，但他未有動靜，似乎早於爆炸前已死亡，片段尾聲，見車底有俄兵走出，有士兵舉目望向無人機，牆邊至少有7名躺在地上的俄兵，但未知是生是死。
Ukrainian soldiers launching a counterattack on the Russian Army in Mariupol this morning.— Visegrád 24 (@visegrad24) April 18, 2022
The Ukrainians are still holding firm in Mariupol, buying time for Ukraine to prepare its defenses in the Donbas.
Will the West use the time to send more weapons? pic.twitter.com/9S3y0y6RfF
Helpful Russian soldier sacrifices his wounded comrades to save himself from a grenade thrown by an Azov super-soldier in Mariupol. pic.twitter.com/sFw5oEmpdL— Mr Ghostly (@Guardian_Mario) April 18, 2022