烏克蘭局勢｜俄軍被圍匿車底　慌忙掟手榴彈中隊友(有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事踏入第55日，即使俄方聲稱已「全面解放」被俄軍圍困逾月的南部城市馬里烏波爾(Mariupol)，但烏軍仍然頑強抵抗。烏軍阿速營昨日釋出一段影片，顯示一隊俄軍剛駛到馬里烏波爾一個地區，迅即被烏軍包圍突擊，多名俄軍被逼至鑽入車底、退至牆角，烏軍隔牆向車底投擲手榴彈，車底俄軍快手將手榴彈掟出車外，疑手忙腳亂擲向牆角自己人。

綜合報道，烏軍阿速營昨日釋出一段影片，聲稱是反攻俄軍。影片顯示，至少5架寫有俄軍「Z」標記的貨車、輕型貨車及私家車駛至一處地點停泊，鏡頭轉向另一方，見有多名烏軍逐步接近，鏡頭再轉，已見多架「Z」標記汽車著火焚燒，有烏軍從後方繞過建築物靠近。

至少 7 俄兵未知生死

鏡頭轉至，至少8名俄兵以紅色輕型貨車作掩護、躺在牆角，烏兵就隔著這道牆向他們拋出手榴彈，見多枚手榴彈在車旁爆破。從另一段慢鏡片段，可見其中一枚手榴彈滾入車底，匿在車底的俄兵隨即將手榴彈拋到一旁，但手榴彈撞向路壆反彈向其他俄軍躺臥位置，手榴彈就在一名俄兵身邊爆炸，但他未有動靜，似乎早於爆炸前已死亡，片段尾聲，見車底有俄兵走出，有士兵舉目望向無人機，牆邊至少有7名躺在地上的俄兵，但未知是生是死。