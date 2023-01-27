烏克蘭局勢｜俄軍轟炸基輔敖德薩等多處　造成至少11人死亡(有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續近1年。烏克蘭周四(26日)多處遭受俄羅斯部隊新一輪導彈及自殺式無人機攻擊，成全國逾30座建築物遭破壞，大部分位於首都基輔地區，造成全國至少11人死亡，逾10人受傷。

烏克蘭指，黑海港口敖德薩市(Odesa)、南部港口尼古拉耶夫州(Mykolaiv)、中部文尼察州(Vinnytsia)、基輔州和第聶伯羅彼得羅夫斯克州(Dnipropetrovsk)等多地，傳出爆炸聲。其中敖德薩已被聯合國教科文組織(UNESCO)列入《世界遺產名錄》及《瀕危世界遺產名錄》。

俄羅斯傳媒報道，烏克蘭在星期四上午遭受俄羅斯一波巨大規模空襲，包括首都基輔在內的烏克蘭全國多處能源設施被炸。

記者基輔直播被爆炸聲驚動

烏克蘭官員指，俄羅斯部隊周四從海上及空中發射55枚導彈，烏軍擊落47枚，其中20枚在首都基輔及周邊地區，基輔巿內有1人在襲擊中死亡，另外2人受傷。俄軍亦發動無人機襲擊，主要的攻擊目標是烏克蘭的能源基礎設施，敖德薩亦有爆炸發生，至少2座變電站被擊中，當局調配發電機，為醫院及其他重要設施提供電力，電力系統仍在控制之中。

《天空新聞》(Sky News)記者在基輔進行直播期間，被不遠處傳來爆炸聲驚動。亦有人拍攝到導彈於上空飛過片段。