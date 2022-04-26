烏克蘭局勢｜俄軍轟炸烏多處鐵路阻軍援　指控烏軍阻鋼鐵廠平民撤離(有片)

俄羅斯攻擊烏克蘭多處鐵路設施，阻止運送外國武器予東部頓巴斯地區的烏軍。俄軍稱共摧毀6個鐵路供電設施，以及一座煉油廠和燃料庫；烏方稱有5個火車站遇襲，造成死傷。

俄羅斯國防部表示，俄軍以高精準導彈摧毀6個西方國家用來向烏軍輸送武器的鐵路設施，以及摧毀烏軍軍事設施和煉油廠。

烏克蘭鐵路部門就稱，西部和中部共有5個火車站遇襲，造成死傷。烏軍稱，俄羅斯正嘗試透過炮擊鐵路基建，以阻礙首都基輔的盟友供應武器。網上有片段顯示，位於利沃夫(Lviv)一個火車站起火，火勢非常猛烈，冒出大量濃煙。

在烏克蘭第二大城市哈爾科夫(Kharkiv)，當地政府表示俄軍已佔領了區內22條村莊，平民死傷數目不斷上升。