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國際
2022-04-26 17:02:00

烏克蘭局勢｜俄軍轟炸烏多處鐵路阻軍援　指控烏軍阻鋼鐵廠平民撤離(有片)

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俄軍轟炸烏多處鐵路阻軍援，指控烏軍阻鋼鐵廠平民撤離。(Twitter) 俄軍轟炸烏多處鐵路阻軍援，指控烏軍阻鋼鐵廠平民撤離。(Twitter)

俄羅斯攻擊烏克蘭多處鐵路設施，阻止運送外國武器予東部頓巴斯地區的烏軍。俄軍稱共摧毀6個鐵路供電設施，以及一座煉油廠和燃料庫；烏方稱有5個火車站遇襲，造成死傷。

俄羅斯國防部表示，俄軍以高精準導彈摧毀6個西方國家用來向烏軍輸送武器的鐵路設施，以及摧毀烏軍軍事設施和煉油廠。

烏克蘭鐵路部門就稱，西部和中部共有5個火車站遇襲，造成死傷。烏軍稱，俄羅斯正嘗試透過炮擊鐵路基建，以阻礙首都基輔的盟友供應武器。網上有片段顯示，位於利沃夫(Lviv)一個火車站起火，火勢非常猛烈，冒出大量濃煙。

在烏克蘭第二大城市哈爾科夫(Kharkiv)，當地政府表示俄軍已佔領了區內22條村莊，平民死傷數目不斷上升。

亞速鋼鐵廠仍有多名平民被困。(AP)

亞速鋼鐵廠仍有多名平民被困。(AP)

亞速鋼鐵廠仍有多名平民被困

至於被圍困多天的馬里烏波爾(Mariupol)亞速鋼鐵廠，約1,000名平民及2,000名烏軍仍被困鋼鐵廠內。俄方聲稱本港時間周一(25)7時起停火，並設立人道走廊讓平民撤離，後來指控烏軍阻止平民離開。

烏克蘭則否認與俄方就開放人道走廊達成協議，指俄方開闢的人道走廊不可信。

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