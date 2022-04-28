烏克蘭局勢｜俄軍轟炸赫爾松以催淚彈驅示威民眾　烏兵再拍片求救(有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事踏入第3個月，烏克蘭南部城市赫爾松(Kherson)地區遭俄軍猛烈轟炸後，俄羅斯國防部周二宣稱已「解放」整個赫爾松地區，有示威者手持烏克蘭國旗抗議俄羅斯入侵，期間傳出多次槍聲，有煙冒於人群中散出，相信是俄軍向示威人群發射催淚彈驅散；在烏克蘭南部重鎮馬里烏波爾(Mariupol)，被俄軍圍困卻久攻不下的亞速鋼鐵廠(Azovstal)，烏克蘭指揮官再發放片段向外界求救，呼籲世界領導人和外交官計劃一場像第二次戰鄧寇克(Dunkirk)一樣的「撤離行動」，撤離馬里烏波爾城內的士兵和平民。

俄羅斯國防部周二(26日)宣稱已「解放」南部城市整個赫爾松地區，當地被俄軍侵佔多日，連日有民眾向俄軍抗議入侵，在周三的示威中，網上片段顯示，示威民眾手持烏克蘭國旗，高叫「赫爾松屬於烏克蘭」口號進行和平示威，其後相信是俄軍發射的催淚彈驅散，另一片段顯示，有人腰部皮開肉綻，疑遭受炸傷。赫爾松晚間再遭受到俄軍導彈轟炸，網上片段顯示，有區內遭受導彈攻擊，據指有電視塔被炸毀。

烏指揮官 籲世界領導人擬鄧寇克行動撤軍民

死守及藏身亞速鋼鐵廠的烏克蘭海軍陸戰隊第36旅指揮官Serhiy Volyna (烏語：Serhii Volynsky)於社交平台Facebook發片，指「62天來，我們一直在全面包圍中戰鬥」，他們正與亞速營(Azov Regiment)和其他被包圍的部隊一起執行任務，他指，廠內缺糧缺水，有逾600名傷兵，無法接受適當治療，呼籲世界領導人和外交官計劃一場如鄧寇克(Dunkirk)一樣的「撤離行動」，撤離馬里烏波爾城內的士兵和平民。他又提到「這裡也有平民受傷，我們竭盡所能的幫助他們，數百名平民、數十名兒童，許多殘障人士和長者跟我們在一起。」

1940年英法聯軍在法國戰役(Battle of France)中被德軍圍困，英國在鄧寇克執行大型撤退行動。2017年英國、法國、美國及荷蘭合拍的戰爭電影《鄧寇克大行動》(Dunkirk)故事就是圍繞這次撤離行動。