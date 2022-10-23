烏克蘭局勢｜俄軍逾30枚導彈空襲烏能源設施 烏軍續反攻赫爾松 2.5萬人撤離

網上流傳片段可見，烏軍向赫爾松前線推進，又向被俄軍佔領的地區發動空襲，奪回多個重要據點，包括至少兩條村落。親俄官員指，由於前線局勢緊張，赫爾松遭大規模炮擊的危險增加，要求所有平民立即撤離，目前近2.5萬人已逃離。親俄媒體連日發布民眾撤離的片段，有居民乘渡輪橫渡第聶伯河到東岸城市Oleshky，再前往克里米亞。據報俄方有意將戰略重地赫爾松，變成抵禦烏軍反攻的據點。

俄軍周六(22日)再發射逾30枚導彈攻擊烏克蘭能源設施，令當地約200萬戶無電力供應，總統澤連斯基呼籲民眾節約用電。另一方面，烏軍繼續反攻南部赫爾松(Kherson)，俄方下令居民立即撤離，至今近2.5萬人已離開。

烏克蘭半數熱電廠被俄軍破壞

烏軍加強反攻之際，俄軍繼續大規模空襲烏國的能源及基建設施，周六再發射三十多枚導彈，烏軍稱成功攔截約20枚，並擊落超過10架伊朗製自殺式無人機。

烏方指，俄軍導彈主要攻擊西部的輸電設施，全國約200萬戶停電，10個地區正實施限電，包括首都基輔。烏克蘭國家能源公司表示，設施受破壞程度，可能超過本月中的那一輪攻勢。

當局表示，自本月10日以來，俄軍針對供電設的轟炸，已破壞了全國半數熱電廠，佔整個供電系統4成，中西部多個城鎮以至首都基輔部分地區大停電。官員指俄軍攻擊能源設施，可能導致大量平民在冬季凍死，造成人道災難。澤連斯基則再次呼籲民眾節約用電，稱當局正盡力為受影響地區恢復供電。

俄軍反指烏克蘭轟炸平民，指烏軍攻擊俄方邊境城鎮，造成多人死傷。