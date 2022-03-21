烏克蘭局勢｜俄軍開馬里烏波爾人道走廊條件　烏軍拒投降

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事已踏入第26日。俄羅斯國防部就已圍困逾2星期、斷水斷糧的南部港口城市馬里烏波爾(Mariupol)開出設人道走廊條件，要求當地市政府在當地星期一清晨、即本港上午10時前投降。烏克蘭副總理韋列舒克和馬里烏波爾市已經表明不會投降。

巿內一間有過千人避難的劇院亦在上星期三(16日)中彈，多人被埋在瓦磯，搜救行動仍在繼續。(AP)

自俄軍入侵烏克蘭以來，馬里烏波爾一直遭受俄軍猛烈炮轟及圍困，之前有40萬人被困市內逾10天，烏方官員早前指，俄軍迄今造成市內約2,500人死亡，其後於俄軍斷續開放人道走廊，市內尚有約35萬人，巿內一間有過千人避難的劇院亦在上星期三(16日)中彈，多人被埋在瓦磯，搜救行動仍在繼續；一間有大約400名婦孺及老人家棲身的學校於日前亦遭轟炸，未知死傷情況。

要求馬里烏波爾市政府在當地星期一清晨、即本港上午10時前投降，指當地正發生可怕的人道危機，市政府要對當地平民的生命負上責任，俄方會讓投降的人安全離開，今日亦會再開放人道走廊，供平民撤離。烏克蘭副總理韋列舒克和馬里烏波爾市已經表明不會投降，暫時未知俄羅斯下一步行動。