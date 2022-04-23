烏克蘭局勢｜俄軍首次確認要控制烏東部及南部　澤連斯基：俄企圖奪取更多國家

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續已2個月。俄羅斯軍方首次表明在烏克蘭特別軍事行動的新階段目標是要完全控制烏克蘭南部，及東部頓巴斯地區(Donbass)，以便開通前往東歐內陸國家摩爾多瓦(Moldova)西部親俄地區德涅斯特河沿岸的道路；烏克蘭總統澤連斯基直指俄羅斯企圖奪取更多國家；摩爾多瓦傳召俄羅斯大使表達深切關注。

俄軍近日在烏克蘭東部展開猛烈攻勢，俄羅斯傳媒《塔斯社》(Tass)引述中央軍區副司令明涅卡耶夫(Rustam Minnekayev)指，特別軍事行動的新階段目標是完全控制頓巴斯及烏克蘭南部，以打通俄軍通往摩爾多瓦西部德涅斯特河沿岸的通道，明涅卡耶夫又指，德涅斯特河沿岸的俄語人口指他們正受到打壓。

德涅斯特河沿岸位處摩爾多瓦及烏克蘭之間，早年宣稱脫離摩爾多瓦獨立為「德涅斯特河沿岸共和國」，但國際社會未有承認，涅卡耶夫的言論意味俄軍會將在烏克蘭的戰線延伸至尼古拉耶夫(Mykolaiv)及敖德薩(Odessa)，令烏克蘭與黑海的聯繫切斷。

烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)直言，入侵烏克蘭只是個開始，俄羅斯是企圖奪取其他國家，呼籲各國與烏克蘭站在同一陣線。