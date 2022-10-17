烏克蘭局勢｜俄軍28架自殺式無人機炸基輔最少3死 烏克蘭軍警開槍射擊(有片)

烏克蘭首都基輔今早遭到一波俄羅斯自殺式無人機轟炸，有建築物遭載滿炸藥的無人機擊中起火或炸毀，造成最少3死。基輔市長稱一幢住宅遇襲，救出18人，有兩人被困瓦礫下，救出一人證實死亡，另有一人仍被困，以及有3人受傷。有指市內能源基建也受襲，其中一次爆炸從中央火車站附近傳出。內政部指，其他城市也有死傷。基輔當地早上6時30分開始傳出爆炸聲，至8時10分仍聽見。由於是早上返工時間，在首次爆炸後仍見民眾走在街上，之後發生第二次爆炸。有居民表示，聽到5至6響爆炸聲。烏方指，俄軍使用的是伊朗製無人機Shahed-136。片段可見無人機轟中建築物傳出爆炸聲，拯救人員慌忙找掩護，之後傳出多響槍聲，相信是烏軍和警員向天上的無人機開槍。基輔市長表示，今早有28架無人機飛向基輔，大部分遭市內軍人或防空系統擊落。烏空軍發言人表示，自周日晚起摧毀了37部俄軍無人機，佔參與襲擊的85%至86%，並指那些無人機從南方飛來。
烏克蘭局勢｜疑報復俄地區別爾哥羅德遭炮擊
俄羅斯總統普京為報復克里米亞大橋遭炸毀，上周一大規模空襲烏克蘭境內14個地區，包括基輔和遠離戰線的西部城市利沃夫。除了導彈，據報俄軍也使用了伊朗製無人機施襲。烏總統澤連基斯稱，無人機襲擊旨在恐嚇普羅大眾，揚言「敵人可以攻擊我們的城市，但不可以分化我們」。報道指，在今早基輔的轟炸中，無人機的碎片上可見到「為別爾哥羅德」(For Belgorod)；鄰近烏邊境的俄羅斯地區別爾哥羅德，其州長指控烏軍接連炮擊該地區，而上周六當地一個軍事訓練中心遭槍擊造成11死。基輔今早受襲的地區Shevchenkivskyi，是市內一個繁忙地區，設有大學、學生酒吧和餐廳，上周一的空襲也曾受攻擊。南部城市尼古拉耶夫一個碼頭昨晚10時也遭無人機轟炸，一個葵花籽油儲存庫爆炸起火，火勢5小時後才撲滅。官員指，那是烏克蘭最大港口站之一，用來出口葵花籽油，那完全是民生設施，不是軍事設施。烏克蘭是葵花籽油主要生產國之一。