烏克蘭局勢｜俄軍28架自殺式無人機炸基輔最少3死 烏克蘭軍警開槍射擊(有片)

烏克蘭首都基輔今早遭到一波俄羅斯自殺式無人機轟炸，有建築物遭載滿炸藥的無人機擊中起火或炸毀，造成最少3死。基輔市長稱一幢住宅遇襲，救出18人，有兩人被困瓦礫下，救出一人證實死亡，另有一人仍被困，以及有3人受傷。有指市內能源基建也受襲，其中一次爆炸從中央火車站附近傳出。內政部指，其他城市也有死傷。基輔當地早上6時30分開始傳出爆炸聲，至8時10分仍聽見。由於是早上返工時間，在首次爆炸後仍見民眾走在街上，之後發生第二次爆炸。有居民表示，聽到5至6響爆炸聲。烏方指，俄軍使用的是伊朗製無人機Shahed-136。片段可見無人機轟中建築物傳出爆炸聲，拯救人員慌忙找掩護，之後傳出多響槍聲，相信是烏軍和警員向天上的無人機開槍。基輔市長表示，今早有28架無人機飛向基輔，大部分遭市內軍人或防空系統擊落。烏空軍發言人表示，自周日晚起摧毀了37部俄軍無人機，佔參與襲擊的85%至86%，並指那些無人機從南方飛來。