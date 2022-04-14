烏克蘭局勢｜俄轟炸小狗被埋瓦礫　救援隊徒手挖掘奇蹟生還(有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事踏入第50日。俄軍持續增加對烏東地區攻擊力度，有民宅日前被轟炸倒塌，救援人員徒手從瓦礫堆中挖掘，救出一隻倖存小狗，幸運與主人團聚。

烏克蘭內政部副部長Anton Gerashchenko周三(13日)上載片段，指烏東頓巴斯地區(Donbas)一個村莊遭到俄炮擊，有民宅被炸毀，救援人員在瓦礫堆中救出一隻小狗，讓牠與主人重聚，該名主人之前亦險被炮火擊中，Anton Gerashchenko讚揚救援人員全天候在艱苦中拯救生命。

狗主與小狗險命喪炮下幸運重逢

網上影片顯示，救難人員徒手挖掘瓦礫，旁邊的人忙著把磚頭移開，挖掘了一會似有所發現，一隻小黑狗被壓在瓦礫堆中，救援人員加緊挖掘終救出小狗，牠兩眼圓睜，似乎沒有大礙，救援人員之後將牠交回主人手上。

狗主表示，當時俄軍正猛烈轟炸，他從屋裡逃出，來不及將小狗帶走，只能在事後拜託救援人員，靠著小狗微弱的叫聲搜索牠，果然發現牠仍然生還，幸運得以重逢。