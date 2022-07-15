烏克蘭局勢｜俄轟炸文尼察23死逾百傷　4歲女與母出門不久天人永隔(有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續。俄羅斯再度發射導彈轟炸烏克蘭中部城市文尼察(Vinnytsia)，擊中市中心一座辦公大樓，爆炸波及附近住宅及建築物，造成23人死亡，包括小童，另外近百人受傷，多人失蹤，預料死亡人數會攀升。總統澤連斯基批評，襲擊導致包括小童在內的平民傷亡是恐怖主義行為。

烏克蘭官方發布片段，顯示俄軍向烏克蘭中部城市文尼察發射導彈後發生強力爆炸，有建築物著火冒出濃煙，未幾再有導彈轟炸，造成更大破壞。當局表示，當地上午約11 時，俄羅斯先後有3枚導彈擊中市中心一座辦公大樓，波及附近住宅，爆炸引發的大火亦蔓延到旁邊的停車場，50輛車著火，消防到場將火救熄。救援人員從瓦礫中救出傷者，襲擊造成大量死傷，死者包括兒童。

女兒被炸死當場 母重傷正搶救

在導彈襲擊發生後，網上流傳一名兒童及其母親倒臥地上的照片，當地傳媒報道，該名年輕母親Iryna Dmitrieva在襲擊發生之前數分鐘，剛發布與其4歲女兒Lisa的片段，片中見Lisa推著自己的嬰兒車與母親微笑步行，Iryna在片中透露剛出門前往附近的醫療中心。結果Lisa被當場炸死，Iryna的腳被炸斷，被送院搶救。

烏克蘭總統澤連斯基譴責俄軍再次攻擊平民，如同恐怖主義行為。

大約40個國家的政府官員在荷蘭會面，調查俄羅斯襲擊烏克蘭可能存在的戰爭罪行。