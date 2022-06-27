烏克蘭局勢｜俄退休將領被重召上陣　傳一日食5餐飲1公升伏特加

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續，據指俄羅斯特種部隊高階指揮官，在烏克蘭戰役中大量傷亡，總統普京搜索枯場，決定重召退役將領重上戰場。有英國傳媒報道，一名67歲退役少將披甲重上陣，但據指他重127公斤(約280磅) 每天要食5餐，還要飲1公升伏特加酒。

俄退休將領被重召上陣，傳一日食5餐飲1公升伏特加。(網上圖片)

英國《每日星報》(Daily Star) 引述消息人士報道，指一名被稱為Major General Pavel的退役將領，最近被派到烏克蘭東部前線指揮作戰。據了解，帕沃爾擁有逾40年的軍旅經驗，並擔任俄羅斯特種部隊的指揮官，但已經是25年前的事，當時他年輕且體型較瘦。他曾經在敘利亞和阿富汗作戰，5年前退役，定居在莫斯科郊區，據指上月再被軍令召喚重返作戰。

據指兩件避彈衣才能遮蓋渾圓腰圍

消息人士指：「普京現在已經濫竽充數」、「普京大多數最精銳和驍勇善戰的高級指揮官，都已經在烏克蘭作戰時喪命或受傷，因此他現在派二流軍官赴前線，這些人不會持續很長時間。」

報道指，如今Major General Pavel體重有127公斤，必須要為他特製軍服，使用兩件避彈衣才能遮蓋他的渾圓腰圍。另外，他要求每天吃5餐，以及至少1公升伏特加酒。

英國《鏡報》(The Mirror)指出，據指俄羅斯入侵烏克蘭迄今已至少10名將領、多達30名高層軍官陣亡。最新估計數據顯示，多達3萬名俄軍在戰事中喪生，10萬人受傷。