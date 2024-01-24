烏克蘭局勢｜俄運輸機墜毀74死 包括65名被俘烏兵 疑烏軍導彈擊落(有片)

俄羅斯軍方一架伊爾-76運輸機周三（24日）在別爾哥羅德州墜毀，機上74人全部遇難。

俄羅斯軍方一架伊爾-76運輸機當地周三（24日）上午約11時在別爾哥羅德州墜毀，機上74人全部遇難。俄國防部證實，機上有65名被俘的烏克蘭軍人、6名機組人員和3名護送人員，他們當時正前往別爾哥羅德州進行人質交換，克里姆林宮稱正調查事故原因，有俄羅斯國會議員稱運輸機是被導彈擊落。

烏軍反指運輸機運送導彈

有烏克蘭傳媒引消息指運輸機是由烏軍擊落，當時這架運輸機正在向S-300防空系統運送導彈，近日俄軍正在使用S-300炮擊烏克蘭東北部的哈爾科夫。