烏克蘭局勢｜俄釋215名亞速鋼鐵廠戰俘　交換普京好友與55俄戰俘(有片)

烏克蘭南部戰略港口城市馬里烏波爾(Mariupol)的亞速鋼鐵廠(Azovstal)守軍，在歷經逾80天苦戰，於5月中因彈盡糧絕被迫投降，逾200名烏兵被俘虜逾3個月後，俄羅斯釋放了包括亞速營正副指揮官在內的215名馬里烏波爾士兵，烏克蘭亦釋放55名俄戰俘與親俄派政治領袖作為交換。

《路透社》報道，烏克蘭總統幕僚長Andriy Yermak今日表示，俄羅斯釋放了215名馬里烏波爾士兵，其中包含亞速營指揮官Denys Prokopenko、副指揮官Sviatoslav Palamar、烏克蘭海軍陸戰隊第36獨立旅指揮官Serhiy Volynsky等高階將領。Sviatoslav Palamar和Serhiy Volynsky在被困亞速鋼鐵廠期間，曾多次發布影片交代守軍及避難民眾情況，以及促請外界協助撤離。總統澤連斯基透過視像向指揮官等，感謝他們的付出，並形容他們為英雄。

獲釋的烏戰俘還包括被困期間在鋼鐵廠暗黑的避難室內唱歌，以激勵士氣的女兵Kateryna；在鋼鐵廠內拍下曙光照射在烏兵身上的攝影師Dmytro Kozatskyi；在被困期間身負重傷仍向鏡頭帶微笑舉起勝利手勢的士兵Mikhaylo Dianov。215名馬里烏波爾士兵均被烏克蘭人稱為馬里烏波爾傳奇。