烏克蘭局勢｜俄防長警告：美國若供烏克蘭集束彈 俄方將動用同類武器

集束彈會在大範圍內釋放大量小型炸彈，已遭全球逾百國家禁用。(資料圖片)

俄媒引述紹伊古報道，俄羅斯擁有集束彈，但在軍事行動中一直避免動用它們。然而，美國早前指控俄羅斯在烏克蘭使用集束彈，還說啞彈率高達40%，導致地面布滿小型未爆彈。華府指出，美方即將交付給烏克蘭的集束彈啞彈率不到2.35%。

美國上周宣布將向烏克蘭提供集束彈，這種爆炸性武器會在大範圍內釋放大量小型炸彈，已遭英國和日本等全球逾百國家禁用。

俄羅斯媒體報道，國防部長紹伊古(Sergei Shoigu)周二(11日)表示，美國如果向烏克蘭提供集束彈藥，俄方將被迫動用「類似」武器。

烏克蘭軍隊在戰地檢獲疑俄軍使用的集束彈。(資料圖片)

俄烏局勢｜俄國集束彈效能比美國高

紹伊古表示：「美國要是提供集束彈給烏克蘭，作為回應，俄軍將被迫動用類似武器來對付烏克蘭部隊……應注意的是，俄羅斯擁有供各種時機使用的現役集束彈……它們的成效比美國的更高。」

紹伊古並指，俄軍正採取措施避免讓士兵受到集束彈傷害。

「人權觀察」(Human Rights Watch)表示，俄烏雙方在近17個月的衝突期間都曾使用集束彈。