烏克蘭局勢｜俄防長警告：美國若供烏克蘭集束彈 俄方將動用同類武器

俄羅斯媒體報道，國防部長紹伊古(Sergei Shoigu)周二(11日)表示，美國如果向烏克蘭提供集束彈藥，俄方將被迫動用「類似」武器。
美國上周宣布將向烏克蘭提供集束彈，這種爆炸性武器會在大範圍內釋放大量小型炸彈，已遭英國和日本等全球逾百國家禁用。
俄烏局勢｜美國政府：將向烏克蘭交付集束彈
俄媒引述紹伊古報道，俄羅斯擁有集束彈，但在軍事行動中一直避免動用它們。然而，美國早前指控俄羅斯在烏克蘭使用集束彈，還說啞彈率高達40%，導致地面布滿小型未爆彈。華府指出，美方即將交付給烏克蘭的集束彈啞彈率不到2.35%。
俄烏局勢｜俄國集束彈效能比美國高
紹伊古表示：「美國要是提供集束彈給烏克蘭，作為回應，俄軍將被迫動用類似武器來對付烏克蘭部隊……應注意的是，俄羅斯擁有供各種時機使用的現役集束彈……它們的成效比美國的更高。」
紹伊古並指，俄軍正採取措施避免讓士兵受到集束彈傷害。
「人權觀察」(Human Rights Watch)表示，俄烏雙方在近17個月的衝突期間都曾使用集束彈。
俄烏局勢｜美俄與烏克蘭未簽署《集束彈藥公約》
美國、俄羅斯和烏克蘭都尚未簽署國際《集束彈藥公約》，公約內容禁止生產、儲備、使用和轉移集束彈。
烏克蘭正對俄羅斯進行大規模反攻。美國官員表示，烏克蘭常規火炮彈藥明顯很快就要耗盡，且生產速度無法追上需求，美方因此同意烏方在提供集束彈方面的要求。
包括英國、加拿大和德國等美國親密盟友，均已表達反對使用集束彈。