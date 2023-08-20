烏克蘭局勢｜俄飛彈襲烏北古城釀7死144傷　適逢東正教節日波及聚會平民

記者陳怡伶／綜合報道
烏克蘭北部古城切爾尼戈夫（Chernihiv）市中心19日遭到俄羅斯飛彈攻擊，已知造成7人死亡，其中包括一名6歲女童，另有144人受傷。
烏克蘭當局指出，飛彈的目標是一座當時正在舉行無人機廠商聚會的劇院。不過，飛彈攻擊也波及正在前往附近教堂慶祝東正教節日的民眾。
包括一名6歲女童喪生
據《BBC》與《路透社》報道，切爾尼戈夫市距離基輔約145公里，擁有綠樹成蔭的林蔭大道和百年歷史的教堂。烏克蘭內政部長克利孟科（Ihor Klymenko）在Telegram上表示，受傷的144人中，有15人是兒童，另外有15人是警察。由於當天適逢東正教節日主顯聖容節，許多民眾前往教堂慶祝，大多數傷者都是在車內、過馬路或從教堂回家的路上。
飛彈直接命中當地一間劇院的屋頂，切爾尼戈夫代理市長洛馬科（Oleksandr Lomako）稱，劇院當時正在舉行無人機廠商的聚會：「據我了解，俄軍的目標是劇院大樓內進行的軍事相關活動，但很明顯，發射飛彈和下令朝這座平民城市開火的俄羅斯人，很清楚這麼做的主要受害者會是平民」。
正調查俄羅斯如何獲知聚會情報
洛馬科補充，這是俄羅斯又一次針對烏克蘭平民的戰爭罪。目前執法單位正在調查，俄羅斯如何知道劇院裏有無人機廠商的聚會。一位該活動組織者表示，警報響起時，包括工程師、軍人與志願者在內的所有與會者都躲到了劇院的防空洞，「所有避難的人都很安全」。
根據澤倫斯基上傳的片段顯示，劇院前的廣場上散落碎片，周邊停放的多部汽車遭到波及，毀損嚴重。根據烏克蘭國防部釋出的片段，一名女子提著水果籃面對著鏡頭，爆炸當下身後的劇院屋頂突然炸出橘紅火球。
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